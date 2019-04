Reggio Calabria, emergenza rifiuti: enorme incendio di spazzatura nella notte, nube tossica tra le case [LIVE]

1 Maggio 2019 00:13

Reggio Calabria, enorme incendio di rifiuti nella notte

La situazione dei rifiuti a Reggio Calabria è sempre più emergenziale: per le strade cittadine si è costretti ad assistere ad uno scenario catastrofico quotidianamente, e in vista dell’estate è alto il rischio che tutto ciò possa degenerare in un vero e proprio allarme igienico e sanitario. Intanto stanotte è scoppiato un enorme rogo di rifiuti nella zona del Rione Marconi, all’angolo con via Verdirame, in una delle zone a più alta densità abitativa della città. Una nube tossica ha invaso le strade e i palazzi, dove la popolazione è stata costretta a blindarsi dentro con porte e finestre sigillate.

