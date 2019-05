Messina: domani la presentazione del Fotogramma D’Oro

19 Maggio 2019 23:02

Si svolgerà, lunedì 20 maggio, alle ore 10 presso la sala professori del COSPECS, una conferenza stampa per la presentazione della 51esima edizione del Fotogramma D’Oro, che si svolgerà alla Multisala Apollo di Messina dal 22 al 25 maggio. L’evento, che rappresenta un punto di riferimento internazionale nel settore dei cortometraggi indipendenti, è organizzato dalla Federazione Nazionale Cinevideoautori (F.N.C.) presieduta da Francesco Coglitore. Il Fotogramma d’Oro ha il patrocinio dell’ Università degli Studi di Messina, AIRSC (Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema), ALUMNIME (associazione ex allievi UNIME) e Comune di Messina.

