Consumi, Italia a due velocità: divario netto Sud e Nord, le famiglie siciliane e calabresi ultime per spesa media

25 Maggio 2019 13:32

Sicilia e Calabria in fondo alla classifica per spesa media annua delle famiglie: lo rivela uno studio di Confesercenti. Lombardia e regioni del nord in testa

Sul fronte della spesa delle famiglie l’Italia resta ancora un paese a due velocità. Il divario tra nord e sud è sempre più netto ed eclatante, basti pensare che nel 2018 le famiglie lombarde hanno speso in media 33.621 euro, 14 mila in più di quelle calabresi. E’ quanto emerge da uno studio condotto dall’Ufficio economico Confesercenti sui consumi delle famiglie regione per regione.

La Calabria è la Regione che soffre di più insieme alla Sicilia

In Calabria la spesa media delle famiglie si attesta a 19.911 euro all’anno, quasi 5.800 euro in meno della media nazionale (28.251). Ma nella classifica delle regioni più attente alla spesa c’è anche la Sicilia, dove la spesa media è di 21.404 euro per nucleo familiare. Segue la Basilicata, con 22.317 euro.

Le differenze tra regione e regione variano a seconda delle singole voci di spesa, ma comunque il nord Italia mostra andamenti superiori rispetto alla media nazionale. La Campania è la regione che spende di più sui prodotti alimentari: 5.380 euro, il 19,2% del bilancio famigliare annuale, segnale di una forte propensione culturale verso l’enogastronomia. Le famiglie di Abruzzo e Sicilia spendono per la tavola rispettivamente 4.633 e 4.676 euro l’anno. Per ristorazione e servizi ricettivi spendono invece di più le famiglie del Trentino-Alto Adige – 2.237 euro l’anno – seguite a breve distanza dall’Emilia-Romagna (2.107 euro) e dalla Lombardia (2.022 euro). Le famiglie in Calabria, Basilicata e Sardegna spendono meno vacanze e cena al ristorante: in Calabria (524 euro, meno della meta’ del Trentino), Basilicata (699 euro) e Sardegna (734 euro).

Abbigliamento e calzature: Valle d’Aosta in testa

Per la spesa in abbigliamento e calzature si posizionano prime in classifica le famiglie valdostane: nel 2018 hanno investito in prodotti di moda 2.134 euro l’anno, oltre 800 euro in piu’ della media Italia, segue il Molise, dove le famiglie hanno speso in media, nel 2018, 1.808 euro l’anno. Consumi e acquisti ridotti invece per le famiglie di Sardegna, Liguria e Friuli-Venezia Giulia: dove la spesa media non raggiunge i 1.000 euro l’anno.

Lazio in testa per le spese abitazione, bollette e affitti: le famiglie laziali spendono il doppio di quelle della Calabria

Le famiglie del Lazio spendono per il capitolo casa 12.057 euro, cioè 2mila euro in più rispetto alla media nazionale (9.897) e più del doppio della Calabria (5.628 euro), che chiude la classifica. I numeri potrebbero essere influenzati anche dai prezzi del mercato immobiliare a Roma. In classifica seguono Trentino (12.041 euro l’anno a famiglia) e Toscana (11.622 euro). Spese basse anche per le famiglie della Basilicata (6.233 euro l’anno) e del Molise (6.751 euro).

Spese per l’arredamento: Lombardia in testa, spese ridottissime in Sicilia e Molise

In Sicilia la spesa delle famiglie per l’arredamento si aggira sui 935 euro annui, contro i 1142 del Molise. In fondo alla classifica c’è però il Molise, dove le famiglie spendono circa 809 euro.

Salute: Lombardia in testa

Nel 2018 le famiglie lombarde hanno speso per la salute 1.732 euro, quasi il doppio di quanto fatto nelle Marche. Nella classifica seguono la Valle d’Aosta e il Veneto (a 1.712 e 1.624 euro rispettivamente), mente in fondo alla classifica, prima della maglia nera Marche, Abruzzo e Sardegna (rispettivamente 957 e 963 euro l’anno). I numeri dimostrano che le famiglie hanno stretto la cinghia anche per la prevenzione.

Cultura e spettacoli: Trentino Alto Adige al top, le famiglie investono il triplo di quelle calabresi e siciliane

Le famiglie del Trentino-Alto Adige sono in testa alla classifica per la spesa in Cultura e spettacoli: la spesa delle famiglie si aggira sui 2.107 euro, quasi tre volte il budget dedicato dalle famiglie calabresi e siciliane (729 e 740 euro).

Istruzione: in Lombardia le famiglie investono il triplo di quelle calabresi

Per questa voce in Lombardia si investono 266 euro all’anno in media, oltre 3 volte le risorse investite dai calabresi (79 euro).

