In Calabria i casting per il film “Angela” di Andrea Porporati [INFO UTILI]

23 Maggio 2019 16:49

Nuovi casting in Calabria per il film “Angela” di Andrea Porporati

Sono aperti in Calabria i casting per la nuova MINISERIE RAI “Angela” di Andrea Porporati, prodotta dalla 11 Marzo Film e sostenuta da Calabria Film Commission. Le riprese sono previste tra Giugno e Luglio 2019 in Calabria. I casting sono aperti ad Attori e Attrici residenti in Calabria.

Si terranno a:

COSENZA: Lunedì 3 e Martedì 4 Giugno presso il “Cinema San Nicola” in via Adige n°13.

Orario casting: dalle 10:30 alle 13:00 / dalle14:30 alle 18:00

LOCRI: Domenica 9 Giugno presso "LOCRI TEATRO" via Agesidamo snc,

Orario casting: dalle 14:30 alle 18:30

Stiamo cercando i seguenti ruoli :

UOMO DI GRECO dai 30 ai 45 anni. Robusto ed atletico, faccia vissuta e da duro POLIZIOTTO età scenica 35 anni. In forma con sguardo freddo e algido LA DONNA DEL TRENO età scenica Bella, molto dolce e curata . Classe sociale popolare COMMESSO età scenica 30 anni. Molto sportivo. Appassionato d’alpinismo SORELLA MISS età scenica 25 anni. Molto bella. Miss Calabria. Tipicamente Mediterranea SORELLA 45 anni. Aria molto delicata e raffinata. Corporatura snella e diafana. JAN 35 anni. Violinista vero con strumento.

CASTING a cura di Lele Nucera. Tutti i candidati per ricevere le scene devono inviare una e-mail all’indirizzo obiettivicreativi@gmail.com specificando il ruolo prescelto.

oggetto: CASTING ANGELA e indicare nella mail NOME – COGNOME – ETA’ – RECAPITO TELEFONICO

