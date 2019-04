Reggio Calabria, svolta storica per il Porto di Gioia Tauro: Mct cede il 100% delle quote a Til e Toninelli annuncia il Consiglio dei Ministri nella Piana [DETTAGLI]

1 Aprile 2019 18:15

Reggio Calabria, svolta storica per il Porto di Gioia Tauro

Terminal Investment Ltd, società che controlla Interminaux srl, acquisirà il 50% delle azioni detenute da Contship Italia spa in Csm Italia Gate spa, la società che detiene il 100% di Medcenter Container Terminal spa che gestisce le attività container del porto di Gioia Tauro. Le due societa’ hanno sottoscritto un accordo preliminare che consentirà a Til, che detiene già il 50%, il controllo del 100% del capitale azionario di CSM Italia Gate. “I termini dell’accordo – si legge nel comunicato delle due società – sono confidenziali e soggetti ad approvazione da parte delle autorita’ di regolazione. Contship Italia spa esprime sincera gratitudine a tutti i dipendenti, clienti, fornitori e partner di Mct, tra cui la stessa Til, per tutto il supporto dimostrato verso le attività a Gioia Tauro. Un terminal le cui operazioni furono avviate da Contship 24 anni fa”. “TiL – si afferma ancora nella nota – vuole esprimere la sua gratitudine verso Contship Italia spa per l’eccellente collaborazione nel corso di questi anni ed in particolare durante le recenti trattative che hanno portato alla finalizzazione di questo accordo preliminare di acquisto. Contship Italia è stata assistita da Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher Llp, nelle persone degli avvocati Maurizio Delfino, Stanislao Chimenti e Luca Leonardi. TiL è stata assistita da Nctm, nelle persone degli avvocati Carlo Grignani, Alberto Torrazza ed Ekaterina Aksenova”.

Toninelli annuncia un Consiglio dei Ministri del Governo “giallo-verde” a Gioia Tauro

Il Consiglio dei ministri per il varo del decreto Calabria si terra a Gioia Tauro nelle prossime settimane. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Gioia Tauro. Toninelli è arrivato nel pomeriggio per annunciare il passaggio di Mct, la società che gestisce lo scalo container, a Msc, del gruppo Aponte. “So cosa significa aver visto promesse inattese. Oggi un primo risultato è stato portato avanti e questa è una promessa mantenuta. La parola d’ordine è investimenti, perché il porto stava andando in declino per assenza di investimenti. Ora gli investimenti torneranno, dopo di che, una volta ripresa la crescita, nei prossimi 2-3 anni si arriverà a 4 mln di container” ha detto Toninelli.

