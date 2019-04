Reggio Calabria: l’Orchestra dell’IC “Galluppi-Collodi-Bevacqua” apre la cerimonia di premiazione degli studenti reggini vincitori del concorso AIDO

10 Aprile 2019 10:03

Reggio Calabria: l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua” apre la cerimonia di premiazione degli studenti reggini vincitori del concorso AIDO per l’anno scolastico 2018/2019

Anche quest’anno come ormai da tradizione, l’Orchestra dell’I.C. Galluppi –Collodi-Bevacqua diretto dalla dott. Mariantonia Puntillo, ha aperto la Cerimonia di premiazione degli studenti reggini vincitori del concorso AIDO per l’anno scolastico 2018/19 2019, che si è svolta presso l’Auditorium N. Calipari del Consiglio Regionale della Calabria. In una sala gremita di studenti , genitori ,docenti e dirigenti scolastici delle 24 Scuole reggine che hanno partecipato al Concorso , l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo, diretta per l’occasione dalla docente di strumento prof. Adriana Ascrizzi, ha dato inizio alla Cerimonia sulle note del “Te Deum” inno alla Trinità di M.A.Carpentier a cui ha fatto seguito “Schiarazula Marazula” ballo tipico del Friuli di origine medievale ed infine l’Inno alla Gioia di L.V.Beethoven. L’Orchestra ha concluso così la sua esibizione, tra gli applausi del numeroso pubblico presente ed i ringraziamenti del presidente dell’Aido–RC prof. Nicola Pavone, che per il terzo anno consecutivo ha voluto pregiarsi della sua esibizione per l’apertura della Cerimonia di premiazione. Dopo aver dato prova delle loro abilità e competenze , frutto di un lavoro serio e costante, escono così di scena i piccoli orchestrali ed i loro docenti di strumento proff. Donatella Nicolò, Giuseppe Posterino, Pasquale Faucitano e Adriana Ascrizzi. Gli applausi sono poi continuati per i molti alunni dell’Istituto comprensivo ”Galluppi-Collodi-Bevacqua “ che ha aderito al Concorso AIDO assieme a tanti altri Istituti scolastici reggini, tutti motivati da un nobile fine quale è quello della donazione degli organi. Grande è stata la soddisfazione della dott. Mariantonia Puntillo per la performance dei suoi alunni, che ancora una volta hanno portato in alto il nome dell’Istituto da Lei diretto.

