Reggio Calabria: secondo appuntamento con gli “Incontri di Natura” del Parco dell’Aspromonte

9 Aprile 2019 11:41

Reggio Calabria: rondini e rondoni, che tradizionalmente annunciano con la loro presenza l’arrivo della bella stagione, diventeranno i protagonisti di un viaggio nell’affascinante mondo dell’avifauna

Secondo appuntamento con gli “Incontri di Natura” questa settimana a Reggio Calabria: giovedì 11 aprile il ciclo di conferenze organizzate dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, insieme al Touring Club Italiano, Club di Territorio di Reggio Calabria, e al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, affronta il tema degli “insetticidi naturali”, ovvero gli uccelli insettivori, tanto utili per l’uomo, quanto pericolosamente in diminuzione a causa delle alterazioni ambientali. Rondini e rondoni, che tradizionalmente annunciano con la loro presenza l’arrivo della bella stagione, diventeranno i protagonisti di un viaggio nell’affascinante mondo dell’avifauna: le loro caratteristiche, spesso sconosciute al grande pubblico, le loro abitudini alimentari, tanto importanti per la nostra salute, e i loro problemi di sopravvivenza, in un mondo sempre più aggredito dalle attività umane, saranno al centro dell’incontro, al quale parteciperanno, in qualità di relatori, Giuseppe Martino e Salvatore Urso, ornitologi e collaboratori del Parco. “Gli esperti – sottolinea il direttore Sergio Tralongo – presenteranno queste specie che tutti probabilmente credono di conoscere, ma che in realtà offrono interessanti spunti di approfondimento. Chi sa, infatti, che il nostro Parco ospita ben sei specie, tutte di interesse conservazionistico e particolarmente protette, e che una di queste, in particolare, è presente da noi con uno dei maggiori nuclei riproduttivi di tutta Italia? La comunicazione corretta in campo naturalistico è fondamentale, e proprio per questo il Parco dell’Aspromonte vuole presentarsi alla città e al grande pubblico con queste iniziative, che ci auguriamo abbiano grande seguito”. Ma il programma non si esaurisce qui: il Parco dell’Aspromonte è infatti lieto di ospitare l’Autore di un originalissimo testo, appena pubblicato, che affronta con rigore scientifico e toni divulgativi proprio l’argomento della serata. “Dove i rondoni vanno a dormire” è un bellissimo racconto a fumetti, adatto a tutte le età, con il quale Franco Sacchetti, un illustratore abruzzese particolarmente sensibile ai temi ambientali, ha costruito una storia di natura e di uomini, di biologia e di conservazione, di attivismo e di gestione del territorio. Appuntamento dunque giovedì 11 aprile, presso il salone delle Conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, in via Campanella 38 a Reggio Calabria, con inizio alle 17. La partecipazione agli “Incontri di Natura” è gratuita.

Valuta questo articolo