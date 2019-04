Reggio Calabria: all’IC Galluppi-Collodi-Bevacqua prove tecniche di evacuazione

1 Aprile 2019 15:22

Reggio Calabria: si sono svolte in tutti i plessi dell’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua le prove tecniche di evacuazione

Si sono svolte in tutti i plessi dell’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua di Reggio Calabria, le prove tecniche di evacuazione. La Dirigente Scolastica dell’I.C. dott.ssa Mariantonia Puntillo, sempre attenta alla vita scolastica dell’ I.C. da lei diretto, attenendosi scrupolosamente alla normativa vigente in materia di sicurezza, ha predisposto la prova simulata di evacuazione dell’I.C.. Tutto si è svolto secondo quanto definito dal piano di emergenza in modo tale da far comprendere le capacità di rischio della scuola e intervenire prontamente nel caso in cui, dalla stessa simulazione dovessero emergere potenziali rischi per l’incolumità stessa sia dei discenti che del corpo docenti e di tutti i collaboratori. Ai tre squilli ripetuti della campanella tutti gli studenti si sono messi al riparo sotto i banchi , allo squillo prolungato hanno invece lasciato l’Istituto accompagnati dal docente presente in aula e seguendo la segnaletica hanno raggiunto i punti di raccolta predisposti nel cortile interno, dell’apposito piano di evacuazione dell’Istituto. La prova ,con valenza anche didattico-formativa, è stata strutturata tenendo conto dell’età dei discenti con lo scopo principale di educare i soggetti coinvolti, a fronteggiare un’eventuale situazione di emergenza il tutto intercalato in una realtà di potenziale rischio quale la stessa città di Reggio Calabria la cui storia annovera tristemente numerose cause e altrettanti eventi di rischio. Le prove di evacuazione di un edificio scolastico costituiscono un obbligo di legge e devono essere fatte almeno due volte nel corso dell’anno scolastico ( D.M. 26/8/1992).

Valuta questo articolo