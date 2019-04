Elezioni comunali Sicilia, inizia lo spoglio: tutti i DATI LIVE

29 Aprile 2019 00:54

Elezioni comunali in Sicilia, al via le operazioni di spoglio: tutti i dati live. Si è votato in 34 Comuni, di cui 7 con il sistema proporzionale e 27 con quello maggioritario

Elezioni comunali Sicilia- Chiuse le urne per le elezioni amministrative in Sicilia. Si è votato in 34 Comuni, di cui 7 con il sistema proporzionale e 27 con quello maggioritario, per una popolazione complessiva di 496.350 cittadini. Eventuale ballottaggio, se nessun candidato supererà il 40% dei voti, è fissato per il 12 maggio. StrettoWeb seguirà lo spoglio live.

Elezioni amministrative in Sicilia: a Castelvetrano grillini avanti

A Castelvetrano sfida tra Calogero Martire sostenuto da varie liste civiche e il candidato del grillino, Enzo Alfano.

Elezioni in Sicilia: affluenza in calo, ecco i dati

In Sicilia dopo la chiusura dei seggi nei comuni chiamati al voto per rinnovare sindaci e consigli si registra un forte calo di affluenza: ha votato il 56,86% (248.243) dei 436.567 elettori.

Elezioni Comunali Sicilia: a Gela avanti Lucio Greco, flop del M5S

A Gela è avanti Lucio Greco con il 38%, Giuseppe Spata è al 30%. Flop del M5S che aveva vinto le precedenti elezioni: staccatissimo il candidato sindaco Simone Morgana.

Elezioni amministrative in Sicilia: a Bagheria indietro la candidata del M5S

A Bagheria si profila un testa a testa tra Tripoli e Gino Di Stefano. Indietro Romina Aiello, candidata del Movimento 5 Stelle

Elezioni in Sicilia: a Monreale si va verso il ballottaggio

A Monreale dai primi dati sembra chiaro il verdetto: si andrà al ballottaggio tra il sindaco l’uscente Piero Capizzi e l’ex primo cittadino Salvino Caputo.

Elezioni Comunali Sicilia: ad Aci Castello Scandurra in vantaggio

Ad Aci Castello il candidato Scandurra è in netto vantaggio rispetto ai due avversari Carbone e Bonaccorso.

Elezioni amministrative in Sicilia: a Ragalna il sindaco uscente è in vantaggio

A Ragalna, piccolo centro del catanese, è in vantaggio il sindaco uscente Chisari sull’avversario Motta.

Elezioni comunali Sicilia: ecco i dati dell’affluenza alle urne alle 23 nei comuni dell’Area Metropolitana di Messina

Ecco i dati dell’affluenza alle urne alle 23 nei comuni dell’Area Metropolitana di Messina: l’afflusso più alto si è registrato a Brolo con il 78,12%, Condrò con il 70,49% degli elettori e Longi con il 74,83% A Mandanici hanno votato il 62,48% degli elettori. A Forza D’Agrò l’affluenza è del 59,65%, a Leni del 56,81%,, ad Oliveri del 60,17%, Rometta del 64,56%, Spadafora 69,24% e Tortorici del 68,53%.

Elezioni amministrative in Sicilia: a Roccamena eletto il sindaco Palmeri

A Roccamena, nel palermitano, raggiunto il quorum: diventa sindaco l’unico candidato Giuseppe Palmeri.

Elezioni in Sicilia: a Caltanissetta in vantaggio Giarratana

A Caltanissetta con lo spoglio dei voti appena iniziato è in vantaggio Giarratana su Aiello, gli altri sembrano staccati

Elezioni Comunali Sicilia: affluenza generale in calo

Affluenza in calo nei 34 comuni in Sicilia chiamati al voto per rinnovare i consigli comunali, tranne alcune eccezioni come Bagheria o Gela dove si è registrata una netta crescita rispetto all’ultima tornata. Ad Aci Castello affluenza al 58,41%, in netto calo rispetto alle precedenti elezioni. A Ragalna 73,77%. A Cinisi 56,75%, a Roccamena 40,18%. A Mazara 65%, in calo rispetto alle ultime elezioni. A Caltanissetta l’affluenza si ferma al 56%. A Zafferana Etnea ha votato il 65,60%.

Elezioni amministrative in Sicilia: ecco i comuni dove si è votato

Nell’Agrigentino si è votato cinque Comuni: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta; tre nel Nisseno: Caltanissetta, Gela, Mazzarino. Nel Catanese si è votato a: Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea. Soltanto il Comune di Aidone per la provincia di Enna. Nel Messinese il numero maggiore di Comuni al voto: Brolo, Condrò, Forza d’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora, Tortorici. Nel Palermitano a Bagheria, Borgetto, Bompietro, Cinisi, Monreale, Roccamena. Nel Trapanese, infine, si è votato a Calatafimi-Segesta, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi.

