19 Marzo 2019 21:50

Silvio Berlusconi operato d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano: l’intervento è perfettamente riuscito

Intervento chirurgico all’Ospedale San Raffaele di Milano per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. L’ex premier è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza per la soluzione di un’ernia inguinale incarcerata. L’intervento è perfettamente riuscito e le condizioni di salute del presidente Berlusconi sono ottime. Berlusconi non potrà essere in Basilicata giovedì e venerdì come programmato per la campagna elettorale delle regionali.

Valuta questo articolo