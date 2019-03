Reggio Calabria: all’IC Galluppi-Collodi-Bevacqua un progetto formativo di Educazione alimentare

28 Marzo 2019 12:20

Reggio Calabria: all’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua il progetto formativo di Educazione alimentare “Percorso del Gusto – Conoscere gli alimenti e i principi di sana alimentazione”

Grazie al protocollo d’intesa stipulato tra il dirigente scolastico Mariantonia Puntillo e la Coldiretti di Reggio Calabria, all’Istituto Comprensivo” Galluppi-Collodi-Bevacqua” ha avuto inizio un percorso di Educazione alimentare e del gusto che vede coinvolti gli alunni della Scuola primaria e Secondaria del plesso Galluppi . Il progetto mira ad educare e sensibilizzare i ragazzi ai principi di un’alimentazione sana ,corretta e consapevole ; ad acquisire abitudini alimentari corrette sin da bambini e punta a fornire gli strumenti per poter comprendere cosa si mangia e le origini di ciò che si mangia. Le modalità di sviluppo del progetto prevedono incontri didattico-educativi di sana alimentazione con esperti della Coldiretti presso i locali della scuola Galluppi ed uscite didattiche presso il Mercato coperto di Campagna Amica ubicato sul territorio , dove a cura di Coldiretti , verranno coinvolte alcune aziende agricole produttrici rappresentative per i diversi prodotti, saranno allestiti tavoli di degustazione dove gli alunni potranno conoscere e degustare i prodotti tipici locali . Il percorso ha lo scopo di gettare le basi per avviare un processo di cambiamento nelle abitudini alimentari dei ragazzi e di fornire maggiore consapevolezza dell’importanza della sana alimentazione alle famiglie.

