Selfie con i giubbotti salvavita arancioni: ecco Orange Vest, l’iniziativa a sostegno dei migranti in mare

24 Marzo 2019 13:47

Spopola sul web l’Orange Vest: l’iniziativa solidale a sostegno dei migranti in mare

Celebrities e politici in tutti Italia aderiscono all’Orange Vest. In queste ore sui social in tantissimi stanno postando la foto con addosso il giubotto arancione. Si tratta di un’iniziativa solidale in favore dei migranti, per sostenere i diritti umani e civili. Il logo del movimento è infatti il giubbotto salvavita arancione con un cuore al centro. L’idea nasce per sostenere la piattaforma umanitaria “Mediterranea”.

L’iniziativa è senza scopro di lucro e nasce per protestare in modo pacifico contro l’intolleranza, il razzismo e l’indifferenza. Lo scopo è quello di raccogliere fondi per permettere alla nave Mare Jonio di operare in mare.

Orange Vest è il simbolo non solo del salvataggio in mare, ma anche di vita: chi lo indossa si fa carico dei sogni e delle speranze di chi ha attraversato il mare, ma anche di chi non ce l’ha fatta perché non c’era nessuno a soccorrerlo. Orange vest è “un movimento salva gente”, partorito da una comunitá internazionale che dichiara di non volere restare indifferente alle migliaia di morti nel Mediterraneo Centrale. Da Los Angeles, Honk Kong, Barcellona, Roma, Milano, Bruxelles e Palermo, centinaia di persone hanno giá aderito per affermare il loro dissenso contro la campagna di criminalizzazione di chi salva vite umane in mare e per dare il loro appoggio a Mediterranea. Per promuovere l’iniziativa è possibile scattare una foto usando questo filtro Facebook: https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/310744046300787/ e postarla con i tag #OrangeVest #FreeMareJonio #ApriteiPorti @OrangeVestMovement @MediterraneaRescue ed invita tutti i tuoi amici a fare lo stesso.

In Italia gli ambasciatori di questa protesta social sono: Valeria Solarino, Corrado Fortuna, Lella Costa, Moni Ovadia, Caterina Guzzanti, le Iene Gaetano Pecoraro e Roberta Rei, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Cecilia Strada e giornalisti come Vauro, Sandro Ruotolo, Lirio Abbate e Alessandro Gilioli.

Valuta questo articolo