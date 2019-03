Messina: domani l’inizio del nuovo corso della “Scuola di Liberalismo”

31 Marzo 2019 18:10

Messina: Lunedì 1° aprile avrà ufficialmente inizio il nuovo corso della “Scuola di Liberalismo”

Lunedì 1° aprile alle ore 17.00, presso l’Aulario dell’Università degli Studi di Messina (sito in via Pietro Castelli 46, Gravitelli), avrà ufficialmente inizio il nuovo corso della “Scuola di Liberalismo” di Messina, promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi e quest’anno giunta alla nona edizione. Dopo il saluto del Direttore generale della Scuola, Prof. Pippo Rao, e dell’Avv. Enzo Palumbo, membro della Commissione Giustizia della Fondazione Einaudi, il Direttore scientifico della Scuola, Prof. Giuseppe Gembillo, introdurrà il Corso con un intervento su “Le logiche del potere”. Seguirà, subito dopo, la lezione della Prof.ssa Rosa Faraone sul tema “Locke e il liberalismo come tolleranza”. Nell’occasione sarà possibile effettuare l’iscrizione al corso; si ricorda, inoltre, che la partecipazione all’incontro è valida ai fini del riconoscimento di crediti formativi per studenti universitari e per avvocati.

