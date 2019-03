Minacce, insulti e botte ai bimbi: sospesa maestra in Sicilia

29 Marzo 2019 20:21

Insulti, minacce e botte ai piccoli alunni della scuola primaria: maestra sospesa in Sicilia

Metodi educativi vessatori, insulti, minacce, umiliazione ai danni dei piccoli alunni. È successo in una scuola primaria di San Cataldo, in Sicilia, dove una maestra di 59 anni è stata sospesa dall’esercizio della professione di docente, nonché da qualsiasi altro pubblico ufficio all’interno delle scuole. Alla docente per il momento è vietato anche di esercitare in forma privata l’attività di insegnante. L’accusa nei suoi confronti è di maltrattamenti aggravati. L’inchiesta all’interno della scuola è scattata lo scorso febbraio, i carabinieri hanno notificato alla donna l’ordinanza della misura cautelare emessa dal Gip di Catalnissetta. A dare il via alle indagini i sospetti dei genitori, che hanno notato strani atteggiamenti dei loro bambini e hanno deciso di rivolgersi all’Arma dei Carabinieri.

