Viola Reggio Calabria: Stella d’Oro del Coni per Tito Messineo

21 Febbraio 2019 21:44

Viola Reggio Calabria: onoreficenza per un dirigente che ha da sempre operato con la Viola nel cuore La Viola e viva e lo sarà sempre, Stella d’Oro del Coni per Tito Messineo

Onoreficenza per un dirigente che ha da sempre operato con la Viola nel cuore La Viola e viva e lo sarà sempre. Probabilmente cambierà forme, colori, proprietari, loghi ma sarà sempre un mito. Il cuore pulsante nero-arancio passa dalle mani di Tito Messineo, giocatore prima e dirigente da sempre del Club. La notizia arriva dal Coni Nazionale e riguarda il conferimento della Stella d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2017. Riconoscimento, è stato rilevato nella comunicazione proveniente da Roma e firmata dal presidente Giovanni Malagò assegnato per le benemerenze acquisite nell’attività dirigenziale. “Con questa onorificenza – è riportato nella lettera del Presidente del Coni – l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio”. “Mi congratulo profondamente con te – ha proseguito Malagò – augurando che nel prosieguo dell’attività dirigenziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni”. “Nell’informarti che l’onorificenza ti verrà consegnata nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato Territoriale del Coni e che avrà cura di comunicarti con nota a parte la data ed il luogo dell’evento – conclude la comunicazione del responsabile del Coni Nazionale – rinnovo i miei complimenti e ti invio i più affettuosi e sportivi saluti”. “Accordandomi agli auguri del Presidente Nazionale Giovanni Malagò, mi congratulo con te per il traguardo sportivo raggiunto – ha affermato il Presidente del Coni Regionale Maurizio Condipondero.Tra le pagine di storia sportiva della nostra terra rientri a pieno titolo per esserti distinto per dedizione ed intraprendenza, fattori determinanti per la nostra attività che ti permettono di ricevere la Stella D’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2017. La tua presenza, unitamente a china apprezzato il tuo percorso sarà fondamentale per aumentare il prestigio della manifestazione di consegna delle Benemerenza a cura del Comitato Regionale Coni Calabria. La Cerimonia di Consegna avrà luogo presso la sala Federica Monteleone – Consiglio Regionale- Venerdì 22 febbraio 2019, a partire dalle ore 16.”

