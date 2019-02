20 Febbraio 2019 14:40

Reggio Calabria: aII’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua un progetto formativo sul Cyberbullismo “L’educazione all’uso critico dei media nella Scuola Primaria”

Una notevole opportunità formativa, che nell’ordinaria attività curriculare rappresenta un positivo avvio per rafforzare lo spirito critico e la capacità di analisi dei numerosi messaggi mediatici che quotidianamente bombardano i nostri giovani, viene offerta agli alunni dell’I.C. Galluppi-Collodi -Bevacqua dalla dirigente scolastica Mariantonia Puntillo che, sempre attenta alla formazione degli alunni ed alle loro problematiche , ha siglato un protocollo d’intesa con l’Associazione di volontariato AIART (Associazione Cittadini Mediali) dando così inizio al Progetto “L’educazione all’uso critico dei media nella Scuola Primaria”. Il progetto, articolato in 4 incontri con operatori del gruppo AIART è rivolto agli alunni di una classe pilota e prevede degli interventi di “Media education” al fine di educare all’uso critico dei media ed agevolare una corretta crescita psicoculturale. Significativi gli obiettivi prefissati, tra questi: Educare i minori ad essere fruitori consapevoli y dei media, guidandoli all’analisi critica dei vari messaggi ed a un uso responsabile dei mezzi di comunicazione di massa; sviluppare nei ragazzi la capacità di reagire ai messaggi violenti e trasgressivi che minacciano la dignità dell’uomo e della donna e i valori etici della famiglia, influenzando negativamente scelte e comportamenti; rendere consapevoli i minori della possibilità che hanno, come telespettatori, di orientare positivamente la programmazione televisiva verso una maggiore qualità, attraverso la scelta saggia di programmi utili e divertenti ma senza volgarità, violenza o trasgressione. Importante la ricaduta formativa attesa a conclusione del percorso, che mira a stimolare i ragazzi ad una maggiore riflessione sul loro modo di usare i media mettendo in atto, loro per primi, comportamenti responsabili che li aiutino ad auto-tutelarsi.

