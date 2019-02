Caos nel carcere di Catanzaro: detenuti prendono a bastonate agente di Polizia

3 Febbraio 2019 13:24

Due detenuti aggrediscono brutalmente un agente di Polizia penitenziaria: caos nel carcere di Catanzaro

Due detenuti rom hanno aggredito un assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Catanzaro. I due uomini, di fronte al rifiuto di consegnare farmaci, il cui possesso non è consentito all’interno delle celle, avrebbero aggredito l’agente con un piede di un tavolino. A darne notizia la Uilpa Polizia penitenziaria, che esprime solidarietà all’agente. Il poliziotto è stato sottoposto alle cure mediche dei sanitari del Pronto Soccorso. Duro il commento del segretario Uilpa, Salvatore Paradiso: “Quando in una struttura i detenuti vengono stipati, sono circa settecento e’ facile immaginare quali e quante tensioni si possano generare. Tale situazione non e’ solo grave ma inaccettabile atteso che in Calabria alcuni istituti registrano numeri non eccessivi”.

