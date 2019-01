Ufo, strani oggetti volanti nei nostri cieli: si infittisce il mistero in Sicilia, boom di segnalazioni nel 2018 anche in Calabria

10 Gennaio 2019 20:50

Misteriosi avvistamenti nei cieli in Sicilia: boom di segnalazioni ufo nel 2018

Si infittisce il mistero degli Ufo in Sicilia. Era l’ottobre del 2017 quando al C.UFO.M, Centro Ufologico Mediterraneo arrivarono alcune foto scattate da testimoni e ritraenti oggetti luminosi non identificati. Secondo il racconto dei protagonisti si trattava di un ufo, che si muoveva in cielo emettendo una luce più o meno intensa per poi dissolversi nel nulla. Si tratta veramente di Ufo? Secondo gli esperti non è possibile stabilire con certezza se si tratti di soggetti alieni.Non si esclude infatti che l’oggetto non meglio identificato possa essere un aereo e che le luci a intermittenza non siano altro che i fari anteriori di un aeroplano o addirittura che si tratti di uno stormo di volatili che riflettevano le luci provenienti da terra. Le misteriose apparizioni sono state immortalate a Ispica, in provincia di Ragusa e a Catania. La scia di luce rossa e bianca sarebbe apparsa da dietro un collina. Quel che è certo è che le segnalazioni di Ragusa e Catania non sono un caso isolato, anzi addirittura nel 2018 si è registrato un aumento delle segnalazioni rispetto al 2017. “E’ un dato singolare, che va in controtendenza rispetto agli ultimi cinque anni, caratterizzati da cifre sensibilmente più basse. Su alcuni di questi avvistamenti- ha detto Vladimiro Bibolotti, presidente del Centro Ufologico Nazionale- abbiamo in programma di effettuare approfondimenti e verifiche specifiche”.

L’anno scorso le segnalazioni di oggetti volanti sono state 184, nel 2017 furono invece 114. Nel 2018 il picco si è registrato a luglio, con ben 47 avvistamenti. La Sicilia inoltre è in fondo alla classifica per il numero di avvistamenti, sull’isola gli avvistamenti sospetti sono stati solo 10. In Calabria gli avvistamenti nel 2017 sono stati 4 in totale. La stragrande maggioranza degli avvistamenti è avvenuta in Lombardia, da dove sono pervenute ben 26 segnalazioni. Gli oggetti volanti sono stati segnalati, con tanto di testimonianze video, a Genova Rivarolo, a Imperia a Peschiera Borromeo (Milano).

