Terremoto Etna: distribuito cibo a 178 animali presenti nelle zone colpite dal sisma

8 Gennaio 2019 13:47

Terremoto Etna: l’intervento dei volontari dall’Enpa e’ iniziato nelle ore immediatamente successive al sisma, continua anche oggi e proseguira’ fino a quando l’emergenza non sara’ superata del tutto

Sono 178 gli animali assistiti dall’Enpa nelle zone etnee colpite prima dal terremoto di magnitudo 4.8 di Santo Stefano, poi dalla forte ondata di maltempo. L’intervento dei volontari e’ iniziato nelle ore immediatamente successive al sisma, continua anche oggi e proseguira’ fino a quando l’emergenza non sara’ superata del tutto. Ad essere colpiti non sono soltanto i cani di proprieta’ – per 23 di loro i volontari hanno dovuto trovare uno stallo – ma, anche e soprattutto, i randagi. Per loro, 110 gatti di colonia e 45 cani, l’Enpa di Catania ha creato dei punti di alimentazione sul territorio e sta distribuendo diverse cucce prefabbricate dove possono trovare riparo dal gelo e dalla neve che in questi giorni hanno colpito anche la Sicilia orientale. Complessivamente la Protezione Animali catanese ha distribuito 900 chili di pet food, una parte dei quali e’ stata donata a ricoveri e strutture private in difficolta’. “Al momento – spiega Cataldo Paradiso, presidente provinciale dell’Enpa di Catania – non ci risultano particolari criticita’ a carico delle strutture di accoglienza, neanche di quelle gestite dai privati. D’altro canto, nei giorni passati abbiamo risposto a numerose richieste di aiuto e assistenza, portando a soluzione alcune criticita’”.

