Silp Cgil, il reggino Mario Roselli riconfermato nella nuova segreteria nazionale

13 Gennaio 2019 09:25

Nella nuova segreteria nazionale, la riconferma del reggino Mario Roselli rappresenta un elemento di grande soddisfazione per il Silp Cgil calabrese

Il sindacato di polizia SILP CGIL ha chiuso a Rimini il suo quinto congresso, alla presenza del Capo della Polizia Franco Gabrielli e del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, con la rielezione di Daniele Tissone a Segretario Generale e della nuova segreteria nazionale. Nella nuova segreteria nazionale, la riconferma del reggino Mario Roselli rappresenta un elemento di grande soddisfazione per il Silp Cgil calabrese e il giusto riconoscimento per l’attività svolta brillantemente in tutto il territorio nazionale.

Insieme all’elezione di Roselli, altri dirigenti sindacali calabresi sono stati chiamati a prendere parte del rinnovato Direttivo Nazionale e a svolgere ulteriori importanti incarichi per la struttura centrale del sindacato.

