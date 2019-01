Nuovo sbarco a Lampedusa: arrivati altri 13 migranti

19 Gennaio 2019 18:19

Secondo sbarco in meno di 24 ore a Lampedusa: sull’isola arrivano altri 13 migranti

Secondo sbarco in meno di 24 ore sull’isola di Lampedusa. Al molo Favarolo questa mattina all’alba sono approdati altri 13 migranti. All’alba di ieri erano arrivati altri 68 profughi, di origine pachistana e egiziana, partiti dalle coste libiche e salvati in mare dalla Capitaneria di porto. Le tredici persone sono state trasportate all’hotspot dell’isola. Nella struttura sono inoltre ospitati anche i tre giovani naufraghi di origine subsahariana, che viaggiavano a bordo di un gommone con a bordo una ventina persone, di cui al momento si sono perse le tracce. Il gommone è stato intercettato da un aereo della Marina Militare italiana a 50 km a nord-est di Tripoli.

I tre giovani sono stati avvistati in mare, soccorsi a bordo di un elicottero della Marina militare, e trasferiti nell’area di emergenza del Poliambulatorio, dove sono rimasti sotto osservazione per qualche ora, poiché presentavano sintomi di ipotermia. Si tratta di 3 maggiorenni, che avrebbero mantenuto il silenzio più assoluto sia sulla sulla loro vita sia sul viaggio intrapreso in mare.

