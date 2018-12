27 dicembre 2018 22:36

Reggina: ex calciatore coinvolto in una sparatoria, è rimasto ferito da un braccio

Nicki Bille Nielsen, protagonista con la Reggina, come riporta il quotidiano danese Ekstra Bladet, è stato coinvolto in una rissa terminata a colpi di pistola. Nielsen è stato ferito ad un braccio. Il calciatore anche in passato era finito sui giornali: un anno fa era stato condannato a un mese di prigione per aver colpito una donna che secondo lui stava per strangolare sua moglie.