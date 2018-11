Messina: consegnati i lavori per il nuovo porto di Tremestieri

9 novembre 2018 17:38

Consegnati i lavori per il nuovo porto di Tremestieri a Messina, gli interventi saranno realizzati dalla Coedmar

Con 5 anni di ritardo, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, oggi finalmente i lavori per il nuovo porto di Tremestieri a Messina sono stati consegnati. Gli interventi sono affidati all’azienda Coedmar, per 72 milioni di euro e prevedono l’incremento degli scivoli, che dai 2 attuali passeranno a sette. Due scivoli saranno destinati alla navi che percorrono l’autostrada del mare. 60 il lavoratori che saranno impiegati per la realizzazione dell’opera, che prevede: un molo di sopraflutto lungo 320 metri, un’area di stoccaggio da 34 mila metri quadri, in grado di contenere 745 auto, 424 tir e 37 semirimorchi.