Il Messina Volley pronto alla trasferta di sabato, Laganà: “Metteremo grinta e determinazione”

8 novembre 2018 14:52

Messina Volley, Laganà: “Contro il Volley ’96 metteremo grinta, determinazione e voglia di migliorare”

Il Messina Volley, del direttore generale Mario Rizzo, il prossimo sabato affronterà il trasferta il Volley ’96. L’incontro del “Pala Turku” è valido come 3ª giornata del campionato femminile di Serie C girone B. In casa giallo-blu, dopo l’ottima prestazione casalinga contro il Paternò Volley persa soltanto al tie-break, l’ottimismo è alto e le ragazze di mister Danilo Cacopardo sono pronte ad affrontare un team che, fino ad ora, ha raccolto gli stessi punti in classifica. A presentarci l’incontro è il regista Michela Laganà: “La prossima partita sarà dura, come ogni partita di questo campionato. Ovviamente non dobbiamo sottovalutare il Volley ’96, anche perché lo incontriamo in trasferta. A Milazzo cercheremo di mettere in pratica il lavoro svolto in palestra, caratterizzato da grinta, determinazione e voglia di migliorare. Dopo una discreta prestazione della scorsa settimana siamo cariche per affrontare questa nuova sfida, cercando ovviamente di fare sempre meglio”.