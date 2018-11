Sconfitta casalinga per il Messina Volley contro la Kondor Catania

18 novembre 2018 21:46

Il Messina Volley esce sconfitto dall’impegno del “PalaRescifina”, della quarta giornata del Campionato di Serie C, contro la Kondor Volley Catania per 3-0

Il Messina Volley esce sconfitto dall’impegno del “PalaRescifina”, della quarta giornata del Campionato di Serie C, contro la Kondor Volley Catania per 3-0 (22-25; 18-25; 16-25). Mister Danilo Cacopardo purtroppo deve rinunciare a Giovanna Biancuzzo e Adriana Mento, entrambe infortunate. Fra le ospiti si segnala la prestazione di Alessia Murru, autrice di 20 punti. Dopo un inizio di studio, le etnee si portano avanti di 3 punti (4-7) grazie allo spunto di Alessia Isgrò. Il Messina Volley si ricompatta e torna a -1 (6-7). Il parziale viaggia con l’elastico di 1-2 punti fino all’11 pari firmato dall’opposto di casa Francesca Cannizzaro. Martina Marra e l’ace di Giulia Mondello danno il +3 (15-12) alle padrone di casa con mister Riccardo Rocco a chiamare il time-out. La pausa fa bene alle ospiti che, al rientro, piazzano un break di 5 punti (15-17) con protagoniste Giorgia Leonardi con tre punti, Isgrò e Daria Guardo. Sono adesso le locali a chiamare la pausa e tornare subito a -1 (16-17) e trovare il pari (19-19) con il muro di capitan Gloria Scimone. Due pipe di Isgrò riportano a +2 la Kondor (19-21), mentre l’ace di Michela Laganà ritrova il pari (22-22). Tre punti di Murru spezzano l’equilibrio e chiudono il set a favore delle etnee (22-25). Nel secondo la Kondor parte a testa bassa con un break di +4 (1-5) grazie ai quattro punti di Murru e quello di Leonardi. Coach Cacopardo chiama la pausa, ma le ospiti trovano il +6 sempre con Leonardi (2-8). Il parziale viaggia con questo ritmo e si chiude 25-18 appannaggio delle ragazze di mister Rocco. Il terzo set vede inizialmente le giallo-blu avanti per 3-1 grazie a Scimone, il muro di Marra e Mondello. L’ace di Guardo centra il pari (3-3) ed un break di +5 porta le ospiti sul 4-9 con il doppio ace di Armas Jimenez e il punto di Murru. Il parziale si stalla su questo scarto con Cristina Riferi a piazzare il +7 (13-20). L’ace di Isgrò chiude il match a favore della Kondor per 25-16. Nel prossimo turno il Messina Volley farà visita alla Messana Tremonti.

Il tabellino della gara:

Messina Volley – Kondor Volley Catania 0-3 (22-25; 18-25; 16-25)

Messina Volley: Marra 5, Mondello 8, Laganà 2, Sorbara, Cannizzaro 5, Interdonato 1, Scimone (Cap.) 11, Orlando, Spadaro, Bonfiglio (Lib. 1), Biancuzzo Y. (Lib.2). All. Cacopardo, 2° All. Donato.

Kondor Volley Catania: Lo Porto, Murru 20, Isgrò 9, Moltisanti 4, Nicotra 1, Riferi 3, Jimenez 4, Leonardi 8, Ferraro (Cap.) 1, Guardo 5, Davì (Lib.)