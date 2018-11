Azienda rumena di proprietà italiana al 1° posto delle top nazionali in Romania

22 novembre 2018 12:25

Galà della Classifica Nazionale delle Imprese 2018: al 1° posto anche la Diamante Assistenza Universitaria SRL di Raffaele Nucera

Il 7 novembre al Romexpo Exhibition Centre di Bucarest si è svolto il Galà della Classifica Nazionale delle Imprese 2018 promosso da Confindustria e giunto alla 25° edizione. All’evento hanno partecipato il presidente Confindustria di Mures, Vasile Pop, nonché vicepresidente della Camera di Commercio e Industria della Romania, il presidente rumeno Klaus Iohannis e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Romania Mr. Hans Klemm.

Al 1° posto nella Classifica Nazionale anche la Diamante Assistenza Universitaria SRL di Raffaele Nucera che ormai da anni ha deciso di investire sulla Formazione Universitaria e Post-Universitaria, offrendo assistenza e attività di tutorato IN Romania e in Europa per percorsi di Abilitazione all’Insegnamento, Abilitazione Avvocati, corsi di Laurea in Medicina, Odontoiatria, Odontotecnica, Fisioterapia e riabilitazione, Farmacia, Nutrizione Dietetica grazie alla stretta collaborazione con importanti Atenei Rumeni ed Europei. Da un colloquio telefonico con l’Amministratore Raffaele Nucera, ci conferma di essere fiero del traguardo raggiunto dall’Azienda frutto principalmente dal lavoro suo ma anche di tutto lo staff che lo affianca. Ad oggi possiamo dire , continua Nucera, che siamo meta di tantissimi studenti e professionisti di tutta Italia e Europa che affidano a noi il loro futuro formativo e lavorativo.

Per scoprire i servizi svolti dalla Azienda si puo visitare il nostro sito web www.universitaromania.eu , ma prossimamente conclude Nucera verranno inseriti nuovi programmi formativi svolti in Italia in collaborazione con Aetenei Comunitari.