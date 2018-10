“Settimana della Terra”: a Montalbano Elicona escurisioni nei siti di interesse geo-paleontologico

15 ottobre 2018 11:48

Anche Montalbano Elicona partecipa alla Settimana del Pianeta Terra: ecco i geoeventi in programma

L’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), Sez. di Messina, in collaborazione con il Comune di Montalbano Elicona, Arpa Sicilia, Nodo InFEA Sicilia, CEA Messina, Ordini Professionali di Messina, Società Scientifiche e Associazioni Ambientaliste, organizza il geoevento ”Aspetti geo-paleontologici del territorio di Montalbano Elicona (ME)”.

La manifestazione, che si terrà al Castello Federician –Centro Storico del Comune montano giovedì 18 ottobre p.v. ore 9,00, rientra nel programma nazionale della “Settimana del Pianeta Terra” (14 – 21 ottobre 2018). Giunta alla 6a edizione, la Settimana ha lo scopo di avvicinare la popolazione e specialmente gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado alle Geoscienze.

Tanti eventi sono previsti in tutto il territorio nazionale molti dei quali si svolgeranno in Sicilia. A Montalbano E. è prevista una conferenza sulle tematiche del geoevento a cui seguirà una escursione nei siti di interesse geo-paleontologico. Le relazioni saranno tenute dalla Prof.ssa Domenica Lucchesi (Presidente ANISN, Sez. di Messina), dal Geologo Dott. Michele Orifici, Consigliere Nazionale SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) e dal Prof. Antonino Rindone, Consigliere Nazionale ANISN. L’Associazione degli Insegnati di Scienze, fiduciosa in una larga partecipazione, ringrazia i patner collaboratori e quanti interverranno all’iniziativa.