29 ottobre 2018 21:54

Reggio Calabria, tragedia nel reparto di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Riuniti: una donna di appena 33 anni è morta di parto

Ancora una tragedia nel reparto di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove oggi una donna di nazionalità indiana di appena 33 anni è morta di parto. Sono in corso tutti gli accertamenti per scoprire nei dettagli le cause del decesso: sono risultate fatali le complicanze emerse proprio durante il parto. Il neonato è stato trasferito a Roma.