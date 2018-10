Il Messina Volley conferma le centrali Adriana Mento e Martina Marra

1 ottobre 2018 09:24

Le due giocatrici del Messina Volley affiancano la già riconfermata Gloria Scimone nel reparto delle centrali della squadra di mister Danilo Cacopardo

Il Messina Volley ufficializza le conferme delle centrali Adriana Mento e Martina Marra, rispettivamente classe 1997 e 1999. Le due giocatrici, affiancano la già riconfermata Gloria Scimone, nel reparto delle centrali della squadra di mister Danilo Cacopardo. Adriana Mento è cresciuta nelle giovanili giallo-blu in cui ha conquistato, nel 2009-10, il titolo di Campione Provinciale Under 13. Dalla stagione 2011 con il Messina Volley ha disputato un campionato di Seconda Divisione, uno di Prima Divisione, uno di Serie D, un di Serie C e due di Serie B2. Ritorna dal prestito dello scorso anno, in Serie C, dalla Messana Tremonti. Anche Martina Marra è frutto del settore giovanile della squadra peloritana con un campionato di Seconda Divisione ed uno di Prima Divisione. La scorsa stagione è stata letteralmente catapultata in Serie B2, dove ha esordito nell’ultima giornata contro il Grotte di Castellana.