Scuole Messina, la Regione stanzia i fondi per 20 Istituti: soddisfatto il Rettore Unime Cuzzocrea

1 ottobre 2018 17:36

“L’erogazione da parte della Regione di quasi 77 milioni di euro a favore delle scuole siciliane, venti dei quali destinati alla provincia di Messina, rappresenta un dato a cui anche l’Ateneo guarda con interesse e soddisfazione.

Una parte di queste somme, infatti, contribuirà a favorire la crescita e le future scelte degli studenti nell’ottica della prosecuzione del percorso formativo.

Ritengo, pertanto, doveroso evidenziare da subito la piena disponibilità dell’Università di Messina a collaborare in questo senso, fornendo supporto in particolare nell’ambito dei progetti per l’attivazione di sportelli d’ascolto e delle attività di orientamento scolastico. Tra l’altro, recentemente all’interno dell’Ateneo è stato istituito il Centro di Ricerca e Intervento in Psicologia (CeRIP), diretto dalla prof.ssa Rosalba Larcan, con l’intento di operare proprio in questi ambiti. Il CeRIP, insieme ad altre strutture (come il Centro di Orientamento e Placement), è una risorsa che l’Università mette quindi a disposizione delle istituzioni scolastiche, auspicando che si possa in breve passare ad una concreta fase progettuale, così da dare piena attuazione alle azioni finanziate”- È quanto dichiara il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, sui finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana a favore degli istituti scolastici.