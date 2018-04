Reggio Calabria: gli alunni dell’Istituto “Galluppi-Collodi-Bevacqua” premiati al Concorso 2018 “A.I.D.O.: Vita senza Confini”

18 aprile 2018 15:42

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Galluppi –Collodi –Bevacqua” di Reggio Calabria si distinguono fra tutti per i premi ricevuti al Concorso 2018“A.I.D.O.: Vita Senza Confini”

Venerdì 13 aprile, presso l’Auditorium N. Calipari del Consiglio Regionale della Calabria ha avuto luogo la cerimonia di premiazione degli alunni vincitori del Concorso 2018 ”.A.I.D.O. : Vita Senza Confini”. Per il secondo anno consecutivo, la cerimonia è stata accompagnata dall’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua”, diretto dalla dott.ssa Mariantonia Puntillo, che ha accolto con piacere l’invito del prof. Nicola Pavone Presidente del gruppo comunale AIDO di Reggio Calabria. I 30 ragazzi dell’Orchestra, abilmente preparati e guidati dai loro docenti di strumento proff. Faucitano Pasquale, Posterino Giuseppe, Ascrizzi Adriana e Nicolò Donatella, tra gli applausi dei presenti che gremivano la sala , hanno dato inizio alla Cerimonia, eseguendo il brano “ Inno alla gioia “di L. V. Beethoven che, dal 1985 è stato adottato come inno ufficiale dell’Unione europea e che nel linguaggio universale della musica, esprime gli ideali di libertà, pace e solidarietà perseguiti dall’Europa. A seguire, l’Incipit del preludio dal “Te Deum”, scritto dal compositore francese Marc-Antoine Charpentier ; La donna è mobile, dal Rigoletto di Giuseppe Verdi e, come ultimo brano in programma “ Schiarazula Marazula” un antico ballo tipico del Friuli , risalente al periodo medievale .

A conclusione della loro performance, i piccoli orchestrali hanno ricevuto parole di elogio e di ringraziamento da parte del Presidente Pavone che, in segno di riconoscimento per l’impegno profuso a favore dell’AIDO, ha consegnato un trofeo alla Dirigente scolastica Mariantonia Puntillo mentre un lungo applauso ha salutato l’Orchestra che lasciava il posto agli alunni da premiare. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Galluppi – Collodi- Bevacqua” che, come ogni anno, hanno partecipano numerosi al Concorso AIDO, mostrando grande sensibilità verso un argomento molto importante e delicato quale è la donazione degli organi si sono distinti fra tutti per aver ottenuto molti premi assoluti nelle varie sezioni del Concorso , con grande soddisfazione per la Dirigente Puntillo e per tutta la comunità scolastica.