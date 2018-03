A Reggio Calabria ospite alla fiera Xenia Book Fair la scrittrice e critica Chiara Ricci

28 marzo 2018 10:53

Alla fiera nazionale Xenia Book Fair di Reggio Calabria sarà ospite, all’appuntamento in programma a luglio, la scrittrice e critica teatrale e cinematografica Chiara Ricci

Continua la presentazione degli ospiti protagonisti della IV Edizione di Xenia Book Fair – la fiera nazionale (sull’Accoglienza) del libro all’aperto di Reggio Calabria organizzata dalla Leonida Edizioni (www.editrice-leonida.com) e da Art Academy. Dopo Toni Capuozzo e di Ruska Jorjolani è il turno di Chiara Ricci protagonista dell’incontro culturale previsto il 5 luglio 2018 alle ore 19.00. Chiara Ricci è nata a Roma. Si laurea in DAMS con lode, in Cinema, Televisione e Produzione multimediale. Nel 2017 l’Università degli Studi di Roma Tre la conferisce il titolo di “Cultore della materia di Storia del Cinema e di Filmologia”. Scrittrice, critica teatrale e cinematografica tiene lezioni e conferenze di Storia del Cinema in Italia e all’estero. Ha curato mostre monografiche dedicate ad Anna Magnani e ad Alberto Lionello. Scrive per il suo sito web www.riccichiara.com, per la sua rubrica online “Piazza Navona” e per diversi siti dedicati alla Settima Arte. I suoi libri: Anna Magnani – Vissi d’arte, vissi d’amore (Edizioni Sabinae, 2009), il saggio Napoli Terra d’amore. The eye on the screen of Elvira Notari in Italian Women Filmmakers and the Gendered Screen (Palgrave MacMillan, 2013), Signore & signori… Alberto Lionello (AG Book Publishin, 2014), Valeria Moriconi. Femmina e donna del Teatro italiano (AG Book Publishing, 2015),Monica Vitti. Recitare è un gioco (AG Book Publishing, 2016), Il cinema in penombra di Elvira Notari (Lfa Publisher, 2017), Lilla Brignone (Edizioni Sabinae) di prossima pubblicazione.