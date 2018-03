Messina Volley, Donato: “Non bisogna abbassare la guardia. Il Castelvetrano ha fatto dei risultati importanti”

22 marzo 2018 21:29

Il Messina Volley si prepara ad affrontare il Castelvetrano, le ragazze di mister Danilo Cacopardo cercheranno di riscattare la sconfitta interna dello scorso turno al tie-break contro l’Ultragel Ard Palermo

Il Messina Volley per la 21ª giornata del campionato di Serie B2 affronterà, al “PalaPuglisi” di Castelvetrano, la squadra locale della Pastaprimeluci. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo cercheranno di riscattare la sconfitta interna dello scorso turno al tie-break contro l’Ultragel Ard Palermo trovandosi di fronte la compagine di coach Calcaterra, reduce dalla deblace esterna contro la Cofer Lamezia. Al “PalaRescifina”, capitan Donatella Donato e compagne nella partita di andata si sono imposte per 3-1. La compagine perloritana dovrà fare ancora a meno delle infortunate Alessandra Rando e Stefania Criscuolo. A presentarci l’impegno esterno del 24 marzo è stata il capitano Donato: “La gara con il Castelvetrano sarà sicuramente molto difficile. Cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi. Questo torneo è davvero molto competitivo e i risultati lo dimostrano giornata dopo giornata. Mancano sei giornate alla conclusione ed è per noi fondamentale provare a fare punti ad ogni partita. E’ ovvio che non bisogna farsi influenzare dalla classifica perché, anche se il Castelvetrano si trova dietro di noi, ha fatto dei risultati importanti. Non bisogna abbassare la guardia e cercheremo di farlo fino al 5 maggio”.