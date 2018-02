Sicilia: tutto pronto per l’evento “Piantiamo un bosco”

9 febbraio 2018 22:17

Tutto pronto per l’evento “Piantiamo un bosco”

Salviamo i boschi insieme al Parco dell’Etna hanno in programma l’evento “Piantiamo un bosco”. Ci saranno a disposizione dei terreni del Monastero benedettino ” Benedetto Dusmet” di Nicolosi e DUE terreni privati sull’ Etna uno a quota 1400 metri zona Ragalna l’altro a quota 1000 metri zona Belpasso per piantare gli alberelli di Natale ancora vivi e con radici. È possibile piantare anche castagni , lecci, querce, aceri , ginestre,ecc. Il Parco dell’Etna e “Salviamo i boschi” vi invitano gratuitamente a vivere un giorno di Festa , Gioia , Natura ,Musica , Canti , Balli e “Solidarietà” nei confronti della nostra amata “Muntagna” Etna patrimonio UNESCO per un piantare un bosco. Ogni albero avrà il nome del tutor che lo pianterà e seguirà nella crescita. L’artista Franco dr. Pulvirenti ed il medico cantautore Gesuele Sciacca renderanno unica con la loro musica questa giornata di festa. Verrà esposta la mostra fotografica ” il bosco : ecosistema da conoscere e tutelare” e dell’Etna patrimonio UNESCO a cura di Salviamo i boschi , CAI Acireale e wwf Sicilia nord orientale Giarre (presidente dott.ssa Mariagrazia Attanasi)) e la mostra itinerante collezione in erbario di piante selvatiche Siculo Etnee.