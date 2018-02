Reggio Calabria: la FIRST Cisl organizza il convegno “Adessobanca!”

27 febbraio 2018 22:04

La FIRST Cisl organizza a Reggio Calabria il convegno “Adessobanca!”

Giovedì 1° marzo 2018 alle ore 10.00 avrà inizio presso la Sala Convegni di Palazzo Sant’Anna della Città Metropolitana di Reggio Calabria un convegno, organizzato dalla FIRST Cisl di Reggio Calabria in collaborazione con la Confederazione CISL Territoriale, un convegno dal titolo “ADESSOBANCA!” che fa seguito all’altro imperativo proveniente dalla più importante organizzazione Sindacale del Credito, Riscossione ed Assicurativi, ovvero “ADESSO BASTA!”. Un basta rivolto alla cattiva gestione che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore, basti pensare al MPS, Banca Etruria, Banca Popolare di Vicenza e Banca del Veneto; alla finanziarizzazione dell’attività bancaria e conseguente progressiva snaturalizzazione della banca al servizio dei cittadini e delle imprese; alla sperequazione con cui vengono retribuiti i manager, anche quando si dimostrano protagonisti di veri e propri disastri bancari. In contrapposizione ecco le ricette messe giù dalla FIRST che ha chiesto a gran voce all’uscente governo e si accinge a chiederlo all’esecutivo che verrà indicato dalla imminente consultazione elettorale, che si torni a fare banca, anzi Banca con la B maiuscola come spesso i bancari più anziani amano definire i propri Istituti di Credito di qualche decennio fa, quindi un accorato appello che suona come un monito che scandisce un ritmo che sa di esigenza immediata, l’esigenza di fare “ADESSOBANCA!”. 6 sono i punti focali che saranno sviluppati nel corso del convegno:

1. per restituire le banche ai cittadini

2. per liberare i lavoratori dalle pressioni commerciali e fare educazione finanziaria

3. per salvaguardare i risparmiatori

4. per dare valore agli npl e combattere speculazioni e abusi

5. per retribuire in modo responsabile i top manager

6. per punire i responsabili dei disastri bancari

I lavori saranno guidati dal Segretario Responsabile della CISL Rosy Perrone mentre la Segretaria Responsabile della First-Cisl Tina Ascanelli illustrerà la proposta in oggetto. Chiuderà i lavori con le conclusioni il Dirigente Nazionale First-Cisl Riccardo Colombani, lavori che vedranno la presenza e l’intervento del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Ninni Tramontana, il l’esigenza di fare “ADESSOBANCA!”.