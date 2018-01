5 gennaio 2018 13:34

Serie A: domani Crotone-Milan, sale la concentrazione della squadra e aumenta la cura dei dettagli da parte di mister Zenga

Mancano poco più di 24 ore alla gara contro il Milan e gli squali sono scesi in campo poco fa per sostenere la rifinitura allo Scida. Sale la concentrazione della squadra e aumenta la cura dei dettagli da parte di mister Zenga. Nel pomeriggio i rossoblù decolleranno da Crotone con volo charter, alla volta di Milano, teatro della sfida di domani contro il Milan, in programma alle ore 15.