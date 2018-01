21 gennaio 2018 11:40

Il Messina Volley esce sconfitto dalla trasferta contro il Grotte di Castellana

Il Messina Volley cede in trasferta contro il Grotte di Castellana per 3-1 e chiude il girone di andata con 22 punti e il sesto posto in classifica. In Puglia, con Emma Carnazza ancora ferma per infortunio, le ragazze di mister Danilo Cacopardo impattano contro il team di coach Ciliberti, che conquista punti pesanti in chiave salvezza. Top scorer del match è la schiacciatrice giallo-blu Marcela Nielsen con 19 palle a terra, mentre per il Castellana si registrano i 16 punti di Di Candia. Nel primo set le peloritane si portano avanti di +4 (9-13) per poi raggiungere il 21-24. Le locali riescono ad annullare ben tre palle set e portarsi avanti per 25-24. Messina trova il pari, ma capitan Carlozzi e compagne trovano i due punti che gli consentono di aggiudicarsi il parziale (27-25). Le giallo-blu accusano il colpo e nel secondo le locali si portano avanti per 9-6. Le ragazze di coach Ciliberti allungano e riescono a raggiungere il vantaggio di +8 (18-10). Il gap rimane fino alla fine con le padrone di casa che si aggiudicano il set per 25-16 (2-0). Nel terzo sempre avanti le locali con +3 (9-6). Capitan Donatella Donato e compagne riescono a ricompattarsi, pareggiano e si portano in vantaggio di +3 (15-18). Le ospiti allungano ulteriormente ottenendo un +6 (16-22).

Le peloritane mantengono questo vantaggio e chiudono il parziale a proprio vantaggio 19-25 (2-1). Il set successivo sorride alle locali avanti per 11-8. Il Messina Volley accorcia di un punto (14-12), ma le padrone di casa si riportano subito a +5 (17-12). Le pugliesi vanno a +7 (22-15) e chiudono la partita per 25-16. Dopo la pausa, il 4 febbraio le peloritane affronteranno un’altra trasferta in Puglia contro l’Asem Bari alla ricerca di riscatto. Il tabellino della gara: Grotte di Castellana BA – Messina Volley (27-25; 25-16; 19-25; 25-16) Grotte di Castellana BA: Rodio, Cavalieri, Moschettini, Carlozzi (Cap.) 11, Di Carlo, Kabunda 9, Dakaj 2, Romani 15, Recchia, Costantini, Battaglini 10, Di Candia 16, Renna (Lib. 1), Velecce (Lib. 2). All. Ciliberti. Messina Volley: Marra, Criscuolo 2, Lestini 18, Mondello, Laganà, Polito 6, Nielsen 19, Cannzzaro, Donato (Cap.) 2, Scimone 6, Rando (Lib. 1), Biancuzzo (Lib. 2). All. Cacopardo.