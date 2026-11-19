“Fatti, non parole. Quello di Matilde Siracusano per Messina è un impegno costante, che si traduce in iniziative e risultati concreti. Dopo aver contribuito al percorso che ha portato allo stanziamento di 20 milioni di euro per la bonifica della Zona Falcata, oggi si è nuovamente adoperata per individuare uno strumento capace di accelerare l’iter degli interventi. Pochi mesi fa, durante la campagna elettorale, aveva accompagnato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in una visita alla Zona Falcata, portando all’attenzione del Governo l’importanza strategica di quest’area e la necessità di restituirla alla città. Oggi arriva un altro risultato che dà seguito a quell’impegno”. Lo dichiara Marcello Scurria, consigliere comunale del gruppo “Scurria Sindaco-Partecipazione”.

“L’approvazione alla Camera dell’emendamento al decreto Ambiente, che attribuisce al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, il ruolo di commissario straordinario con poteri speciali, rappresenta un passaggio importante per accelerare le procedure e trasformare le risorse già stanziate in interventi concreti. La Zona Falcata è un patrimonio strategico per Messina, a ridosso del porto e del centro cittadino. Adesso bisogna procedere senza ulteriori ritardi e arrivare all’apertura dei cantieri. I messinesi aspettano da troppo tempo di vedere quest’area bonificata e restituita alla città”, conclude Scurria.