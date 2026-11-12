Zelensky incontra Meloni: “discusso di Difesa e missili. Ringrazio Giorgia, sempre al nostro fianco”

“Come sempre, un incontro proficuo con la Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giorgia Meloni. L’ho aggiornata sul processo negoziale, in particolare sugli incontri ad Abu Dhabi e sulle prossime mosse diplomatiche. È importante che l’Europa sia pienamente coinvolta nel processo quando si tratta di porre fine alla guerra, delle garanzie di sicurezza e del futuro del nostro intero continente“. Ad affermarlo in un post su ‘X’ è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky dopo l’incontro a Dublino con il premier Giorgia Meloni.

“Abbiamo inoltre discusso – sottolinea – delle esigenze di difesa dell’Ucraina, alla luce degli incessanti attacchi russi alle nostre città e alle nostre infrastrutture energetiche. Innanzitutto, occorre rafforzare le nostre difese aeree e i missili per i sistemi di difesa, che sono di fondamentale importanza per proteggere la popolazione quest’inverno. Ringrazio Giorgia e tutta l’Italia per la loro costante assistenza e il sostegno all’Ucraina“.