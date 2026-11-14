Zafferia, “Rinascita Messina” presenta denuncia alla Procura: “prima la sicurezza idraulica, poi il centro commerciale”

“Un esposto alla Procura della Repubblica di Messina per chiedere verifiche sulla regolarità dei lavori del nuovo centro commerciale in costruzione a Zafferia, con particolare attenzione alla sicurezza idraulica dell’area e agli interventi previsti in prossimità dell’omonimo torrente”. È l’iniziativa promossa dall’ingegnere Gaetano Sciacca e sostenuta da Rinascita Messina, che richiama l’attenzione delle istituzioni “sulla necessità di garantire il rispetto delle prescrizioni urbanistiche e delle misure di prevenzione del rischio idrogeologico”. Al centro della segnalazione c’è “un intervento edilizio di considerevoli dimensioni, situato nelle vicinanze dell’alveo del torrente Zafferia, un corso d’acqua che, come evidenzia il movimento, ha già manifestato in passato condizioni di potenziale pericolosità. L’obiettivo dell’esposto è accertare se le opere realizzate e quelle programmate siano compatibili con le esigenze di sicurezza del territorio e con il regolare deflusso delle acque”.

Centro commerciale a Zafferia, l’esposto di Gaetano Sciacca alla Procura

Secondo quanto riferito da Rinascita Messina, “l’ingegnere Gaetano Sciacca ha presentato un articolato esposto per chiedere agli organi competenti di verificare la regolarità dell’intervento, soprattutto in relazione alle opere di urbanizzazione primaria e alla sistemazione idraulica del torrente. Uno degli aspetti principali riguarda la successione temporale tra la realizzazione delle costruzioni e quella degli interventi necessari a garantire la sicurezza dell’area. Il movimento chiede infatti di accertare se le opere di mitigazione del rischio idraulico dovessero essere completate e collaudate prima dell’avvio dei lavori edilizi oppure se fosse consentito procedere contestualmente”.

“La questione sollevata non è di poco conto e merita risposte precise: è stato rispettato il corretto ordine temporale tra la realizzazione delle opere edilizie e quella degli interventi necessari a garantire la sicurezza idraulica dell’area? Le opere di mitigazione del rischio dovevano essere completate e collaudate prima dell’avvio delle costruzioni oppure potevano essere realizzate contestualmente? E, soprattutto, le condizioni di sicurezza previste dalle autorizzazioni e dagli strumenti di pianificazione sono state effettivamente rispettate?”, si legge nella nota di Rinascita Messina.

Torrente Zafferia, i dubbi su movimenti di terra, tubazioni e deflusso delle acque

L’esposto “richiama diversi elementi che, secondo i promotori dell’iniziativa, richiedono un approfondimento specifico. Tra questi figurano i movimenti di terra, gli accumuli di materiale e la presenza di tubazioni di considerevole diametro nelle vicinanze del corso d’acqua. Le verifiche richieste riguardano inoltre la compatibilità delle opere con il naturale deflusso delle acque, il dimensionamento degli attraversamenti e la stabilità delle sponde e dei terreni circostanti. Particolare attenzione viene riservata anche all’eventuale presenza di opere provvisorie nell’alveo del torrente e alla loro capacità di assicurare il regolare scorrimento delle acque durante fenomeni meteorologici intensi. Non si tratta di affermare che siano state commesse irregolarità, né di anticipare responsabilità che spettano esclusivamente agli organi competenti accertare. Si tratta, piuttosto, di verificare se tutto ciò che doveva essere fatto per mettere in sicurezza il territorio sia stato effettivamente realizzato, secondo quali tempi e nel rispetto di quali prescrizioni”, precisa Rinascita Messina.

Rinascita Messina: “la prevenzione deve accompagnare ogni trasformazione del territorio”

“La sicurezza del territorio non può diventare una preoccupazione soltanto quando si verificano le tragedie. È questo il principio che dovrebbe guidare ogni scelta amministrativa, ogni intervento urbanistico e, soprattutto, ogni attività di controllo e prevenzione”, afferma Rinascita Messina. Il movimento ringrazia “l’ingegnere Gaetano Sciacca per aver messo a disposizione le proprie competenze tecniche e per aver richiamato l’attenzione su una questione ritenuta di interesse collettivo. Un ringraziamento viene rivolto anche all’avvocato Vittoria Santoro, che ha condiviso l’iniziativa, curato gli aspetti legali e provveduto al deposito dell’esposto presso la Procura della Repubblica di Messina”.

Gli esposti precedenti e la richiesta di maggiore attenzione agli aspetti della sicurezza

La vicenda del centro commerciale di Zafferia offre a Rinascita Messina anche l’occasione per sollevare una questione più ampia, relativa all’esito delle segnalazioni presentate negli ultimi anni agli organi giudiziari. Secondo quanto riferito dal movimento, “quello relativo a Zafferia sarebbe il quinto o il sesto esposto portato all’attenzione della Procura, nell’ambito di una serie di iniziative riguardanti criticità territoriali, questioni ambientali, opere pubbliche e situazioni considerate meritevoli di verifiche approfondite”. Rinascita Messina sostiene “di non aver ricevuto, fino a oggi, riscontri sull’esito delle precedenti iniziative né comunicazioni relative alle eventuali ragioni di archiviazione”. “Non pretendiamo che ogni esposto debba necessariamente trasformarsi in un procedimento penale, né intendiamo mettere in discussione l’autonomia e il lavoro della magistratura. Sappiamo bene che ogni segnalazione deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili e delle priorità investigative”, precisa il movimento. “Possibile che questioni così importanti per la sicurezza dei cittadini, la tutela ambientale e la prevenzione del rischio idrogeologico non riescano a trovare uno spazio adeguato nell’attività di approfondimento degli organi competenti?”, si chiede Rinascita Messina.

Il rischio idrogeologico a Messina e la necessità di intervenire prima delle emergenze

La riflessione di Rinascita Messina si estende alla particolare fragilità del territorio cittadino e alla necessità di prevenire le conseguenze di eventuali criticità idrauliche e idrogeologiche. “A Messina conosciamo bene il prezzo pagato per anni di sottovalutazione dei rischi territoriali. Conosciamo la fragilità del nostro territorio, la vulnerabilità di interi villaggi e le conseguenze che possono derivare da una gestione superficiale del rapporto tra urbanizzazione e sicurezza idraulica”, evidenzia il movimento. “Non chiediamo corsie preferenziali, non chiediamo trattamenti particolari e non cerchiamo visibilità attraverso le denunce. Chiediamo che le segnalazioni documentate vengano valutate, che le eventuali criticità siano approfondite e che, quando possibile e nei limiti consentiti dalla legge, venga garantita anche la conoscibilità degli esiti delle iniziative presentate”, aggiunge Rinascita Messina.

Centro commerciale a Zafferia, Rinascita Messina: “la sicurezza idraulica viene prima del cemento”

Rinascita Messina annuncia l’intenzione di proseguire la propria attività di controllo e segnalazione sulle questioni che riguardano l’interesse pubblico, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda di Zafferia. “Un centro commerciale può essere una risorsa economica, un investimento e un’occasione di sviluppo. Ma nessun investimento, nessuna opera e nessuna esigenza commerciale possono venire prima della sicurezza delle persone”, conclude il movimento, ribadendo il principio alla base dell’esposto: “A Zafferia, come in ogni altro villaggio della nostra città, la sicurezza idraulica viene prima del cemento”.