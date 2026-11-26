Nuove prospettive di viaggio si aprono per la Calabria, che guarda sempre più oltre i propri confini e rafforza i collegamenti con l’Europa sud-orientale. Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e SACAL, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme “Sant’Eufemia”, annunciano oggi il lancio della nuova rotta Lamezia Terme – Belgrado, che unirà direttamente la Calabria alla capitale della Serbia. Il nuovo collegamento sarà operativo a partire dal 30 marzo 2027, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, offrendo ai passeggeri calabresi un’ulteriore opportunità per scoprire una destinazione dinamica e ricca di fascino e ai viaggiatori serbi un accesso diretto alle bellezze della Calabria. I biglietti sono disponibili a partire da oggi, 26 novembre, sul sito wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ a partire da 35.99€.

Con l’introduzione di Belgrado nel network da Lamezia Terme, Wizz Air consolida il ruolo dello scalo calabrese come punto di connessione con un numero sempre più ampio di destinazioni europee. Nel 2026 la compagnia ha operato otto rotte da Lamezia Terme verso cinque Paesi, mettendo a disposizione oltre 338 mila posti nell’arco dell’anno, con una crescita di circa 5.000% rispetto al 2025. L’attuale network comprende i collegamenti domestici verso Milano, Roma e Torino e quelli internazionali verso Sofia, in Bulgaria, Bratislava, in Slovacchia, Budapest, in Ungheria, e Katowice e Varsavia, in Polonia.

“L’annuncio del collegamento diretto tra Lamezia Terme e Belgrado conferma la nostra volontà di continuare a investire nello scalo e di ampliare progressivamente le opportunità offerte ai nostri passeggeri. La Serbia rappresenta un mercato interessante, con una capitale ricca di storia, cultura e attrattive turistiche, mentre la Calabria ha tutte le caratteristiche per conquistare un pubblico internazionale sempre più ampio. Siamo orgogliosi della nostra presenza a Lamezia Terme, dove quest’anno mettiamo a disposizione oltre 336 mila posti: un risultato che riflette il nostro impegno e la fiducia nel potenziale di questo territorio. Continueremo a lavorare per offrire collegamenti accessibili, ampliare le possibilità di viaggio e contribuire alla valorizzazione delle destinazioni che serviamo. Let’s WIZZ, Lamezia!” ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

“L’apertura del collegamento con Belgrado assume un significato che va oltre l’inserimento di una nuova destinazione nel network aeroportuale calabrese. Per la prima volta la Calabria si connette direttamente con la Serbia, un Paese con cui l’Italia intrattiene relazioni economiche consolidate e che presenta interessanti prospettive di sviluppo anche sul piano turistico. Belgrado è una capitale dinamica, caratterizzata da una crescente proiezione internazionale, che si prepara inoltre a ospitare Expo 2027, un appuntamento di rilevanza globale destinato ad accendere ulteriormente l’attenzione sulla città e sull’intera area dei Balcani. Questo scenario rende il nuovo collegamento particolarmente interessante, sia per favorire l’arrivo di visitatori serbi in Calabria, sia per offrire ai passeggeri calabresi un accesso diretto a una destinazione di grande interesse culturale, economico e turistico. Nello sviluppo della connettività aerea è fondamentale guardare anche a mercati meno consolidati, individuando nuove direttrici di traffico e opportunità che possano generare valore per il territorio. Belgrado si inserisce esattamente in questa prospettiva: una nuova relazione da costruire, con benefici potenziali per il turismo, le imprese e gli scambi tra i due Paesi”, ha commentato Luciano Vigna, Presidente di SACAL

Il nuovo volo annunciato da Lamezia Terme si inserisce nel più ampio percorso di crescita di Wizz Air in Italia. Dal debutto nel Paese nel 2004, oltre 149 milioni di passeggeri hanno scelto la compagnia per viaggiare da e verso l’Italia. Nel 2026, Wizz Air opera un network di 319 rotte verso 34 Paesi e può contare su 46 aeromobili basati nelle sette basi italiane di Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia.

Nella sola stagione estiva, la compagnia ha messo a disposizione 20,3 milioni di posti, il 43,6% in più rispetto all’estate 2025. Dall’inizio dell’anno Wizz Air ha già operato oltre 111.000 voli in Italia, con una crescita del 29% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando il proprio impegno nel rafforzamento della connettività nazionale e internazionale del Paese. La compagnia inoltre prevede di trasportare oltre 30 milioni di passeggeri quest’anno da e per l’Italia.