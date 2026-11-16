Welfare, oltre 2,6 milioni dalla Regione Calabria per i progetti del Terzo settore contro povertà, solitudine ed emarginazione

Dalla lotta alle nuove povertà al contrasto alla solitudine degli anziani, dalla tutela dei giovani contro il cyberbullismo alla rigenerazione dei quartieri: la Regione Calabria trasforma l’ascolto dei bisogni sociali in azioni concrete sui territori, potenziando la rete di solidarietà che ogni giorno sostiene le persone più vulnerabili. Ammonta infatti a 2.631.290,00 euro la dotazione del nuovo avviso pubblico promosso dall’Assessorato all’Inclusione sociale, alla Sussidiarietà e al Welfare di Comunità, nell’ambito dell’azione amministrativa dell’assessore Pasqualina Straface (approvato con Decreto dirigenziale n. 19304 dell’11 novembre 2026 in attuazione dell’Accordo di programma 2025-2027), per il finanziamento di progetti di rilevanza sociale realizzati dagli enti del Terzo Settore calabresi.

L’iniziativa dà seguito all’atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore Straface, che ha individuato gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento più rispondenti ai reali bisogni della comunità calabrese, nell’ambito della programmazione nazionale definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mentre la gestione amministrativa del bando è affidata al settore Sussidiarietà e cittadinanza attiva del Dipartimento per l’Inclusione sociale, la sussidiarietà e il welfare di comunità.

L’avviso si rivolge alle Organizzazioni di volontariato (Odv), alle Associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Fondazioni del Terzo settore iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e con sede in Calabria, che potranno candidarsi singolarmente o in partenariato tra loro (avvalendosi delle risorse previste dagli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore, D.Lgs. 117/2017). Ogni progetto presentato dovrà avere un valore complessivo compreso tra 30.000 e 40.000 euro e sarà sostenuto da un contributo regionale fino all’80 per cento del costo totale, con il restante 20 per cento a carico dell’ente proponente tramite cofinanziamento; le proposte progettuali dovranno inoltre avere una durata compresa tra 6 e 10 mesi e svolgersi interamente sul territorio calabrese.

Sul piano dei contenuti, le iniziative dovranno contribuire ad almeno uno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite individuati dalla Giunta regionale, ovvero porre fine a ogni forma di povertà (Obiettivo 1), promuovere salute e benessere (Obiettivo 3), raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze (Obiettivo 5), ridurre le disuguaglianze (Obiettivo 10) e favorire città e comunità sostenibili (Obiettivo 11). All’interno di queste direttrici, le aree di intervento ammissibili spaziano dal contrasto alla povertà, anche minorile, e dal recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche fino al sostegno all’inclusione delle persone con disabilità e non autosufficienti e al contrasto alle solitudini involontarie degli anziani.

Particolare attenzione è dedicata inoltre alla prevenzione delle dipendenze, del bullismo e del cyberbullismo, alla prevenzione della violenza di genere – includendo azioni mirate contro l’abuso dell’intelligenza artificiale e i deepfake a danno di giovani donne e ragazze – al sostegno scolastico ed extrascolastico, alla rigenerazione di spazi di quartiere e alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, senza tralasciare lo sport come strumento di aggregazione, il turismo sociale e accessibile e lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani.

“Con questa misura mettiamo a disposizione risorse considerevoli per sostenere l’eccellente impegno delle Odv, delle Aps e delle Fondazioni, che ogni giorno sono al fianco delle persone e delle comunità più deboli – dichiara l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface -. Parliamo di un intervento capillare che punta a contrastare le povertà e l’isolamento degli anziani, a sostenere la disabilità e a proteggere i più giovani dalle nuove fragilità, come il cyberbullismo e i rischi legati all’abuso del digitale, promuovendo al contempo la legalità, l’inclusione e la cultura del volontariato. È un investimento che rafforza la coesione sociale e porta risposte tangibili ai bisogni del territorio, valorizzando il ruolo insostituibile del Terzo Settore nella costruzione di una Calabria più giusta e solidale“.

Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche di partecipazione (a seguito della pubblicazione dell’avviso sul Burc n. 235 del 13 novembre 2026, con apertura dei termini dal terzo giorno successivo per 30 giorni consecutivi), le domande potranno essere inoltrate dalle ore 10 di oggi, lunedì 16 novembre 2026, fino alle ore 13 di martedì 15 dicembre 2026, esclusivamente via Pec, all’indirizzo terzo.settore.lfps@pec.regione.calabria.it, con istanza e relativi allegati firmati digitalmente dal legale rappresentante.