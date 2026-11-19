Il Messina Volley punta alla terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie B2 femminile. Sabato, alle ore 18:00, la formazione gialloblù tornerà davanti al proprio pubblico al PalaRescifina per affrontare la Reale Mutua Volley Palermo, nella gara valida per la sesta giornata della competizione. Le ragazze allenate da Marcela Nielsen arrivano all’appuntamento dopo due successi consecutivi conquistati al tie-break, risultati importanti per la classifica e per il morale della squadra. Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione palermitana determinata a riscattare la sconfitta casalinga subita contro la capolista New Amando Volley. Si preannuncia dunque un confronto impegnativo per le messinesi, chiamate a dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane e a migliorare ulteriormente la qualità del proprio gioco, soprattutto nei momenti decisivi delle partite.

Colombrita: “Non siamo ancora riuscite a esprimere al meglio il nostro potenziale”

A presentare la sfida contro la Reale Mutua Volley Palermo è il libero gialloblù Miriam Colombrita, che sottolinea l’importanza delle ultime due vittorie, senza nascondere gli aspetti sui quali la squadra deve ancora lavorare. “Giochiamo di fronte al nostro pubblico contro un’ottima squadra, giovane e con ottimi elementi di esperienza. Proveniamo da due vittorie che fanno bene per la classifica e per l’umore, anche se ancora non siamo riuscite ad esprire al meglio il nostro potenziale. Facciamo tante belle azioni, ma anche errori e sbavature da sistemare. Per questo stiamo lavorando non solo da un punto di vista tecnico, ma anche mentale per essere più lucide nei momenti cruciali della partita”.

Le parole di Colombrita evidenziano la volontà del Messina Volley di proseguire il proprio percorso di crescita, cercando maggiore continuità durante le gare. I due successi ottenuti al quinto set hanno permesso alla formazione di Nielsen di conquistare punti importanti, ma hanno anche evidenziato la necessità di ridurre gli errori e migliorare la gestione delle situazioni più delicate. La sfida contro Palermo rappresenterà un nuovo banco di prova per verificare i progressi della squadra, sia sotto il profilo tecnico sia sul piano mentale. L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 18:00 al PalaRescifina, dove il Messina Volley cercherà di sfruttare il fattore campo per allungare la propria serie positiva nel campionato di Serie B2 femminile.