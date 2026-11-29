Ritrovare la vittoria per risalire la classifica e allontanarsi dalle zone più delicate del campionato. È questo l’obiettivo della Cosedil F3 Motors Akademia Messina, attesa dalla seconda trasferta consecutiva dopo la sconfitta rimediata contro la Wash4Green Monviso Volley. Domenica 29 novembre, alle ore 17, le SuperGirls di coach Barbieri affronteranno la Nuvolì Altafratte Padova al Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe, nella gara valida per l’undicesima giornata di andata della Regular Season del campionato di Serie A2 Fineco. Una sfida particolarmente importante per le giallorosse, attualmente quattordicesime in classifica con 8 punti, mentre le venete occupano la quarta posizione a quota 20, a pari merito con Costa Volpino. Dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati alterni, Messina è alla ricerca della continuità necessaria per dare stabilità al proprio percorso. I due successi casalinghi contro Melendugno e Altino, valsi complessivamente cinque punti, avevano restituito segnali incoraggianti, prima della battuta d’arresto contro Monviso, che ha interrotto il momento positivo delle siciliane.

Akademia Messina, ripartire dalle indicazioni della sfida contro Monviso

Nonostante la sconfitta per 3-0 (25-23, 25-22, 25-21) maturata a Villafranca Piemonte, la formazione messinese ha dimostrato di poter competere con le squadre che occupano le prime posizioni della classifica. Nel primo set, dopo un avvio complicato a causa della maggiore incisività delle piemontesi, la Cosedil è riuscita a riportarsi in parità sul 20-20 grazie ai punti di Lindgren, Quero e Peroni. Nel finale, tuttavia, Monviso ha sfruttato le rotazioni dalla panchina, aggiudicandosi il parziale per 25-23. Equilibrato anche il secondo set, nel quale le siciliane, trascinate dalle iniziative offensive di Lindgren e Peroni, hanno risposto ai tentativi di fuga delle padrone di casa, cedendo soltanto nelle battute conclusive per 25-22. Nella terza frazione Messina ha invece mantenuto il vantaggio per diversi scambi (11-14), con Bellia e Lindgren protagoniste, prima della reazione delle piemontesi che, sfruttando la profondità della propria rosa, hanno ribaltato l’inerzia dell’incontro e chiuso sul 25-21.

Le statistiche dell’incontro hanno evidenziato la superiorità di Monviso in ricezione (62% contro 30%), in attacco (44% contro 39%) e al servizio, con sei ace contro i tre delle messinesi. Le SuperGirls hanno invece fatto registrare una maggiore efficacia a muro (8-4). Tra le giallorosse, Veronica Quero è stata la migliore realizzatrice con 12 punti, mentre Martina Pegoraro ha chiuso con 7 punti e 4 muri vincenti. Positiva anche la prestazione di Sara Bellia, autrice di 9 punti, mentre Lindgren e Henderson si sono fermate rispettivamente a quota 7 e 4. Da sottolineare il contributo di Caterina Peroni, sempre più affidabile nei momenti decisivi, con 6 punti complessivi, cinque attacchi vincenti (62%) e un ace. A Trebaseleghe, Rolando e compagne saranno chiamate a valorizzare le qualità del gruppo, limitando gli errori nelle fasi cruciali della partita contro un’avversaria capace di reagire alle difficoltà grazie anche alle numerose alternative a disposizione del proprio allenatore.

L’avversario: la Nuvolì Altafratte Padova

Reduce da una stagione nella quale ha sfiorato la promozione in Serie A1, arrendendosi soltanto nella finale playoff contro Brescia, la Nuvolì Altafratte Padova affronta il quarto campionato consecutivo di Serie A2 con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita. Alla guida della formazione gialloblù è stato confermato Marco Sinibaldi, al terzo anno consecutivo sulla panchina veneta, affiancato dal nuovo secondo allenatore Nicolò Cozzi e dalla scoutwoman Sara Avesani. Il roster della stagione 2026/2027 conserva una solida base di atlete già presenti nella passata annata, integrata da cinque nuovi innesti. In cabina di regia, la confermata Martina Stocco, alla terza stagione consecutiva con Padova, è affiancata da Rebecca Mirarchi, proveniente dal CUS Torino in B1. Nel reparto delle opposte, confermata Giorgia Mazzon, che vanta diverse esperienze in Serie A2 con Trento, Macerata, Marsala, Montecchio e Albese, alla quale si è aggiunta la statunitense Genevieve Lewis, proveniente dalle Denver Pioneers e alla sua prima esperienza all’estero.

Il reparto delle schiacciatrici può contare sulle confermate Cristina Fiorio e Giulia Bozzoli. La prima, classe 1997, ha maturato esperienze tra Serie A1 e A2, indossando anche le maglie di Torino, Martignacco, Montecchio e Busto Arsizio. Bozzoli, classe 2004, prosegue invece il proprio percorso a Padova dopo le esperienze con Montale e Modena. A completare il reparto sono arrivate Chiara Mason e Giulia Angelina, entrambe provenienti da Roma, con Mason che vanta anche trascorsi nella massima serie con Trento e Pinerolo. Al centro, le confermate Laura Bovo e Greta Catania sono affiancate da Gaia Genovese, proveniente dalla Picco Lecco in B1. Bovo, dopo diverse stagioni in A2 con Montecchio e Talmassons, ha disputato due campionati in A1 con Bergamo prima di approdare a Padova, mentre Catania, classe 2004, ha già maturato esperienze nella seconda serie nazionale con Messina e Mondovì.

In seconda linea, la società veneta ha confermato Marianna Maggipinto e Celeste Sposetti Perissinotto. Maggipinto rappresenta una delle giocatrici di maggiore esperienza della rosa: protagonista in Serie A dal 2016, ha disputato anche due stagioni nella massima categoria con Casalmaggiore e ha vestito, tra le altre, le maglie di Talmassons, Montecchio e Messina. Sposetti Perissinotto, classe 2005, continua invece il proprio percorso di crescita con la formazione gialloblù, dopo le esperienze maturate in Serie B1 con Clementina e una precedente parentesi in Serie A1 con Cuneo. La profondità dell’organico costituisce una delle principali risorse della squadra di Sinibaldi, che nel corso del campionato ha già dimostrato di saper affrontare situazioni complicate e di trovare soluzioni alternative anche in presenza di problemi legati agli infortuni.

Il cammino di Padova in campionato

La Nuvolì Altafratte Padova ha inaugurato la stagione con le vittorie per 3-0 contro Melendugno e Cremonese, intervallate dal successo per 3-1 sul campo del Monviso. Dopo la netta sconfitta per 3-0 a Perugia, le venete hanno reagito conquistando tre successi consecutivi al tie-break, prima a Marsala e successivamente contro Roma e Costa Volpino. Un’altra battaglia da cinque set ha premiato le gialloblù nella sfida casalinga contro Busto Arsizio, confermando la capacità della formazione di Sinibaldi di imporsi anche negli incontri più equilibrati. Proprio a partire da quella partita, a causa degli infortuni nel reparto delle centrali, il tecnico ha dovuto modificare il sestetto titolare, schierando la regista Stocco in diagonale con la centrale Bovo e Lewis con Mazzon, mantenendo invariato il resto della formazione. Dopo la sconfitta per 3-1 sul campo di Altamura, Padova si è immediatamente riscattata superando la Tenaglia Altino per 3-0 (25-19, 25-22, 25-16) davanti al pubblico di Trebaseleghe.

Nell’ultimo incontro le padrone di casa hanno conquistato il primo set grazie alla continuità realizzativa di Riva e Fiorio, mentre Altino ha cercato di restare in partita attraverso le iniziative di Omonoyan, prima di cedere sul 25-19. Nel secondo parziale le abruzzesi, trascinate da Omonoyan e Provaroni, sono riuscite a raggiungere il 21-21, ma Bovo e Fiorio hanno firmato l’allungo decisivo per il 25-22. La terza frazione è rimasta equilibrata fino al 12-10, quando Padova ha cambiato ritmo grazie al contributo di Bovo in attacco e a muro, di Mazzon nella fase break e di Fiorio nei momenti più importanti, chiudendo sul 25-16. Laura Bovo è stata premiata come MVP dell’incontro con sette attacchi vincenti e tre muri. Fiorio, Mazzon e l’abruzzese Riva hanno realizzato 10 punti ciascuna, mentre Stocco è risultata Top Blocker con tre muri e Fiorio ha fatto registrare l’84% di efficienza in ricezione. Le venete cercheranno dunque nuovi punti per migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Messina-Padova, i precedenti e le tre ex della sfida

Sono sei i precedenti tra le due società, con un bilancio di quattro vittorie per Padova e due per Messina. Il primo confronto risale alla gara inaugurale della Regular Season 2023/2024, quando le siciliane riuscirono a imporsi al tie-break. Nel girone di ritorno, al PalaRescifina, le giallorosse conquistarono un netto successo in tre set. Nella stagione successiva le due formazioni si affrontarono nella Pool Promozione, con le venete vittoriose sia all’andata, al termine di una battaglia da cinque set, sia al ritorno, con il risultato di 3-1. Anche nella scorsa annata, durante la seconda fase del campionato, Padova riuscì ad aggiudicarsi entrambi gli incontri in quattro parziali. L’Akademia Messina proverà quindi a interrompere una serie di quattro sconfitte consecutive negli scontri diretti contro la formazione gialloblù.

A rendere particolarmente interessante la sfida sarà anche la presenza di tre ex giocatrici dell’Akademia Messina: Marianna Maggipinto, Greta Catania e Chiara Mason. Catania ha iniziato la propria esperienza in Sicilia nella stagione 2022/2023, per poi essere confermata nell’annata successiva, durante la quale ha condiviso lo spogliatoio con Maggipinto. Entrambe hanno partecipato ad alcune delle tappe più significative della storia del club messinese, raggiungendo la semifinale di Coppa Italia A2 e le semifinali dei playoff promozione, nelle quali Messina fu eliminata in gara 3 dalla Talmassons guidata proprio da coach Barbieri. Chiara Mason ha invece indossato la maglia giallorossa nella stagione 2024/2025, contribuendo al percorso che ha portato la società siciliana fino alle finali dei playoff promozione, successivamente perse contro Macerata.

Le statistiche individuali e di squadra

Nelle classifiche individuali del campionato, l’Akademia Messina può contare su Saana Lindgren, decima nella graduatoria delle Top Spikers con 148 punti, seguita da Sara Bellia, quattordicesima con 142, e Payton Henderson, sedicesima con 135. Nella classifica delle Top Blockers, Veronica Quero occupa la quinta posizione con 29 muri, mentre Lindgren è nona con 26. Per Padova spicca Giorgia Mazzon, nona tra le migliori realizzatrici del campionato con 151 punti, mentre Laura Bovo è terza nella graduatoria delle giocatrici più efficaci a muro con 32 blocks, seguita da Martina Stocco, quindicesima con 21. La regista della formazione veneta si distingue anche al servizio, occupando la seconda posizione nella classifica delle Top Acers con 14 battute vincenti. Per quanto riguarda le statistiche complessive, Messina è seconda nella graduatoria dei punti realizzati con 689, mentre Padova occupa l’ottava posizione con 620. A muro, le venete sono seconde con 114 blocks, seguite dalle siciliane, quarte con 111. Al servizio, infine, Padova è quarta con 41 ace, mentre Messina occupa la quattordicesima posizione con 35 battute vincenti.

Henderson: “Ogni partita rappresenta un’opportunità per crescere”

Alla vigilia dell’incontro, la schiacciatrice dell’Akademia Messina Payton Henderson ha sottolineato l’importanza della preparazione settimanale e la volontà del gruppo di affrontare con determinazione la trasferta in Veneto: “Questa domenica ci attende un’altra sfida importante contro Padova. Stiamo lavorando duramente durante tutta la settimana per arrivare pronte e affrontare la gara con il giusto atteggiamento e la giusta intensità. Ogni partita rappresenta un’opportunità per crescere e dimostrare il nostro valore. Non vediamo l’ora di scendere in campo, competere al massimo e confermare ancora una volta ciò di cui siamo capaci”.

Serie A2 di volley femminile, le altre partite e la classifica

L’undicesima giornata della Regular Season del campionato di Serie A2 Fineco propone, oltre alla sfida tra Padova e Messina, gli incontri Club Italia-Costa Volpino, Perugia-Melendugno, Marsala-Fasano, Altamura-Offanengo, Trento-Roma, Cremonese-Monviso e Busto Arsizio-Imola. Turno di riposo per Altino.

La classifica: Perugia 24, Monviso 23, Busto Arsizio 21, Padova* e Costa Volpino 20, Roma 17, Trento* 16, Marsala 15, Fasano 13, Club Italia* 12, Offanengo* 11, Altamura e Imola* 10, Messina*, Cremonese e Melendugno 8, Altino* 4. Le squadre contrassegnate dall’asterisco hanno disputato una gara in più.

Padova-Akademia Messina: orario, arbitri e dove vedere la partita gratis

La partita tra Nuvolì Altafratte Padova e Cosedil F3 Motors Akademia Messina, in programma domenica 29 novembre alle ore 17 al Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe, sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Andrea Lobrace e Luigi Peccia, affiancati da Simone Bastasin al video check e da Anita Maggiulli nel ruolo di segnapunti federale. Come tutti gli incontri del campionato di Serie A2 Fineco, anche la sfida delle SuperGirls sarà visibile gratuitamente su DAZN in modalità freemium. Per seguire la partita sarà sufficiente creare un account gratuito sulla piattaforma, senza alcuna necessità di sottoscrivere un abbonamento o di inserire un metodo di pagamento.