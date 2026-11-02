Volley, sconfitta per il Messina in casa del Melilli

Nella terza giornata del Campionato di Serie B2 femminile, il Messina Volley torna con una sconfitta dalla trasferta contro il Melilli Volley. Nella Palestra Comunale di Melilli, le ragazze dirette da Marcela Nielsen lottano nel primo set fino al 25-23 di casa, subiscono il gioco delle atlete di coach Luca Scandurra nel parziale successivo (25-13), per poi cercare di rientrare in partita nel terzo, con le locali attente e ciniche su tutti i palloni (25-20). Primo set in equilibri fino al 9-9, quando la squadra di casa piazza il break che gli consente di volare a +4 (14-10) con Nicole Ferrarini e Cristina Riferi. Il Messina Volley reagisce e pareggia con Barbora Basile e Claudia Puglisi. Coach Scandurra va in pausa ed al rientro le peloritane si portano a +3 (18-21). Secondo time-out locale con pareggio e sorpasso (23-22). Sono adesso le ospiti ad andare in pausa, ma il pallonetto di Riferi chiude il parziale in favore al team di Siracusa (25-23).

Secondo con la squadra di casa a +4 (6-2) trascinate da Riferi e Ferrarini. Messina chiede time-out ed il muro di Basille accorcia a -1 (6-5). Il Melilli piazza un nuovo break e si porta a +7 (13-6) con gli spinti spunti di Riferi, Ferrarini e Andrea Gaibotti. Nuovo discrezionale ospite con Ferrarini a firmare il +10 (19-9). Gaibotti e Ludovica Ceravolo chiudono il parziale in favore del Melilli (+12; 25-13). Il Messina Volley parte a testa bassa nel set successivo con un +5 (0-5) firmato dalle centrali Puglisi e Rebecca La Spada. Le locali reagiscono e trovano il pari (6-6) con Ferrari, Barbara Murri e Riferi. Si viaggia punto a punto fino al nuovo vantaggio ospite (+3; 9-12) con il muro di Milly Apruti e l’ace di Basile. Time-out locale e, dopo un batti e ribatti, il Melilli pareggia e si sorpassa le avversarie (+2; 16-14) grazie a Ferrarini e Riferi. Discrezionale per il Messina Volley che ribalta il risultato (+1; 16-17) con due spunti di Nielsen e l’ace di Apruti. Il Melilli pareggia nuovamente e va a +3 (22-19) con due spunti di Gaibotto. Nuovo discrezionale ospite, ma le locali chiudono il match per 25-20.

“Sapevamo la difficoltà di questa partita – commenta Apruti – in quanto Melilli è una corazzata. Nel primo set siamo state brave, ma sicuramente non è bastato. Siamo una squadra giovane e questo ha i suoi pro e i suoi contro con dei momenti di buio in cui dovremmo cercare soluzioni. Lavoreremo su questo punto di vista che è prettamente mentale”. “Avevamo voglia di dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto fino alla scorsa settimana – dichiara coach Scandurra – e ci siamo riusciti. Non abbiamo giocato sempre bene per tutta la partita però, anche quando sia stati sotto, abbiamo avuto la reazione giusta. A parte il secondo set, che abbiamo gestito bene, gli altri due siamo stati anche sotto, ma siamo riusciti ad essere sempre in partita. C’è grande merito anche nei confronti del Messina, ma alla fine l’abbiamo portata a casa”.

Melilli Volley – Messina Volley 3–0 (25-23; 25-13; 25-20)

Melilli Volley : Quadarella, Raciti, Minervini 1, Angilletta, Gaibotti 11, Ceravolo 1, Schiappa, Riferi 8, Murri 10, Lo Piccolo 10, Ferrarini 12, La Mattina 3, Asero (Lib. 1), Moretti. All. Scandurra, 2° All. Parente.

Messina Volley: Ignoto, Romeo, Radicella 5, Mondello, Apruti 4, Basile 8, Nielsen 5, Puglisi 5, Arena, De Luca, La Spada 5, Colombrita (Lib. 1), Scalisi (Lib. 2). All. Gugliandolo.