Volley, Puliservice Reggio Calabria avanti 2-0 ma rimontata dalla Lory Pizzo: derby amaro, le amaranto conquistano un punto

Una partita dalle due facce, iniziata nel migliore dei modi e terminata con una rimonta che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca. La Puliservice Reggio Calabria conquista un punto nel derby contro la quotata Lory Volley Pizzo, ma deve fare i conti con una sconfitta al tie-break dopo essere stata avanti di due set. Le amaranto offrono una prova orgogliosa, soprattutto nella prima parte dell’incontro, riuscendo a mettere in difficoltà un avversario di valore grazie a un gioco convincente, a una grande intensità e a una serie di recuperi spettacolari. Poi cambia l’inerzia della sfida: Pizzo reagisce, ritrova continuità e completa una rimonta che sembrava difficile da immaginare dopo i primi due parziali. Per la formazione reggina resta comunque un punto importante per muovere la classifica, insieme a diversi segnali positivi sui quali costruire il prosieguo della stagione. La scossa impressa dal tecnico Azzarà è evidente, anche se non ancora sufficiente per garantire continuità nell’arco dell’intera partita. Da sottolineare anche lo spazio concesso alle giovanissime Orecchio, Tallariti, Dascola, Neri e Gatto, tutte protagoniste di una gara che offre indicazioni preziose per la crescita del gruppo.

Primo set spettacolare: la Puliservice rimonta e sorprende Pizzo

L’avvio della partita è caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con le due formazioni che procedono punto a punto fino al 6-6. La Lory Volley riesce successivamente a cambiare ritmo e ad allungare, costringendo le amaranto a inseguire. Sul 17-21 la Puliservice avvia una rimonta che accende l’entusiasmo, pur ritrovandosi ancora sotto sul 18-22. Le reggine accorciano sul 19-22 e un ace di Rachele Pioli vale il 20-22, riaprendo un parziale che sembrava indirizzato a favore delle ospiti. Pizzo prova a reagire, ma la squadra di casa non si arrende e trova in Nicol Giombini un riferimento fondamentale per restare in partita. Il punteggio arriva sul 22-23, prima che la Lory si procuri un set point sul 23-24. Il muro di Giombini contribuisce alla reazione amaranto, mentre un attacco fuori delle ospiti ristabilisce la parità sul 24-24. Il lavoro a muro di Orecchio e Neri si rivela determinante nella rimonta reggina, anche se Alessia Marcello riesce a rispondere per la formazione di Pizzo. Gli errori al servizio delle ospiti e la determinazione della Puliservice alimentano un finale combattutissimo, nel quale Giombini riporta avanti le padrone di casa. A decidere il parziale è infine Rebecca Orecchio, protagonista del punto che consegna alle amaranto il vantaggio di un set.

La Puliservice continua a spingere: Pioli, Perri e Dascola trascinano le amaranto sul 2-0

Il secondo set si apre ancora una volta all’insegna dell’equilibrio, ma la Puliservice dimostra di aver acquisito fiducia dopo la rimonta del parziale precedente. Rachele Pioli si mette in evidenza con un ace sull’8-9, mentre il capitano Federica Perri firma un ottimo colpo sotto rete per il 9-10. Giombini ristabilisce la parità sul 10-10, dando il via a una fase particolarmente brillante della formazione amaranto. Perri sale nuovamente in cattedra con due ace consecutivi che portano il punteggio sull’11-10 e sul 12-10, prima che un muro di Giombini consenta alle reggine di allungare sul 13-10. La serie positiva delle padrone di casa mette in grande difficoltà le ospiti, incapaci in questa fase di contenere l’intensità del gioco reggino. Ilenia Dascola si fa valere a muro per il 16-10, mentre Sofia Tallariti realizza un ace che porta il punteggio sul 18-13. La Puliservice continua a esprimersi su ottimi livelli e trova in Pioli una protagonista sia in difesa sia in attacco: una sua giocata spettacolare vale il 19-13, seguita da un altro attacco vincente per il 21-16. Dascola mette a terra il pallone del 23-19, mentre Giombini si procura il set point. Dopo un’ulteriore buona difesa delle amaranto arriva il punto che vale il 2-0, risultato che sembra mettere la squadra di Azzarà nelle condizioni ideali per conquistare l’intera posta in palio.

La reazione della Lory Pizzo cambia il derby: le ospiti riaprono la partita

Nel terzo set la Lory Volley Pizzo prova a cambiare l’andamento della sfida, trovando maggiore continuità e costringendo la Puliservice a inseguire. Le reggine si ritrovano sotto 6-8, ma Ilenia Dascola contribuisce alla reazione della squadra di casa e un muro spettacolare di Federica Perri ristabilisce la parità sull’8-8. La partita rimane combattuta, con le ospiti determinate a non arrendersi e le amaranto impegnate a difendere il vantaggio conquistato nei primi due parziali. Pizzo riesce nuovamente ad allungare e si porta sul 19-21, ma la formazione reggina reagisce ancora una volta, sostenuta dall’entusiasmo e dalla determinazione del gruppo. Le due squadre procedono punto a punto, con la Lory capace di mantenere un piccolo margine e la Puliservice pronta a rispondere. Le padrone di casa accorciano fino al 22-23, alimentando la speranza di chiudere la partita in tre set. Le ospiti, tuttavia, riescono a conquistare il set point grazie a un’efficace giocata a muro e trovano poi nell’ace di Alessia Marcello il colpo che permette loro di aggiudicarsi il parziale. La Lory Pizzo riapre così il derby, dando inizio a una rimonta destinata a cambiare completamente l’esito dell’incontro.

Quarto set, Pizzo prende il controllo: la Puliservice non riesce a reagire

Il quarto parziale segna il momento di maggiore difficoltà per la squadra reggina. La Lory Volley, rinvigorita dalla conquista del terzo set, parte con maggiore determinazione e costruisce un vantaggio consistente, approfittando anche delle difficoltà delle padrone di casa. Sul punteggio di 10-17, dopo una fase nettamente favorevole alle ospiti, il tecnico Azzarà chiama timeout nel tentativo di interrompere la serie positiva delle avversarie e ritrovare ordine nel gioco amaranto. Alla ripresa, però, Pizzo continua a spingere e si porta sul 10-18, mentre la Puliservice fatica a contenere gli attacchi della formazione ospite. Un errore al servizio delle reggine porta il punteggio sull’11-19, prima che Giombini provi a scuotere le compagne con un attacco vincente per il 12-19. Anche Orecchio contribuisce al tentativo di recupero con un pallonetto che supera la difesa avversaria e vale il 13-19. Giombini torna protagonista e, su un’alzata del libero Fabiana Mucciola, realizza il punto del 15-21. La Lory, tuttavia, mantiene il controllo della situazione, raggiungendo il 15-22. La stessa Giombini prova ancora a ridurre il distacco sul 16-22, ma nel finale sono le ospiti a imporsi, chiudendo il set sul 17-25 e trascinando la sfida al tie-break.

Tie-break combattuto, ma Pizzo completa la rimonta e conquista la vittoria

Il quinto e decisivo set si sviluppa in un clima di grande tensione agonistica, con la Puliservice chiamata a ritrovare le energie e la lucidità mostrate nella prima parte dell’incontro. La Lory Volley riesce a costruire un vantaggio, ma le amaranto continuano a lottare e cercano di rimanere agganciate al punteggio. Dopo una fase di continui scambi, Pizzo conquista un altro punto, mentre dall’altra parte Dascola permette alla formazione reggina di ridurre lo svantaggio a tre lunghezze sul 6-9. La Puliservice commette però un nuovo errore e concede alle ospiti il punto dell’8-10. Le padrone di casa tentano il tutto per tutto, trovando una buona risposta collettiva che consente loro di avvicinarsi fino al 10-11. Il derby sembra ancora aperto, ma la Lory riesce a concretizzare un altro punto e torna a due lunghezze di vantaggio. La formazione ospite mantiene la concentrazione nei momenti decisivi, allungando fino al 10-13 e trovando poi i punti necessari per completare la rimonta. Pizzo conquista così il successo al tie-break, ribaltando una partita che la Puliservice aveva condotto per due set e lasciando alle reggine il rammarico di non essere riuscite a chiudere una sfida iniziata in maniera estremamente positiva.

Un punto in classifica e tanti segnali per il futuro della Puliservice

La sconfitta non cancella quanto di buono mostrato dalla Puliservice Reggio Calabria, soprattutto nei primi due set, giocati con intensità, personalità e grande determinazione contro un avversario di valore. La squadra di Azzarà ha dimostrato di poter competere con la Lory Pizzo, ma ha anche evidenziato alcuni limiti nella gestione dei momenti più delicati e nella capacità di mantenere costante il proprio rendimento. Il derby consegna alle amaranto un punto in classifica e numerosi elementi sui quali lavorare per affrontare con maggiore continuità i prossimi impegni. Tra gli aspetti più incoraggianti emerge il coinvolgimento dell’intero gruppo, con spazio importante per le giovanissime Orecchio, Tallariti, Dascola, Neri e Gatto, chiamate a confrontarsi con una partita impegnativa e capaci di offrire il proprio contributo. Le prestazioni individuali, unite alla qualità del gioco espresso nella prima metà dell’incontro, rappresentano una base sulla quale continuare a costruire. Resta il rammarico per una vittoria sfumata dopo il doppio vantaggio iniziale, ma anche la consapevolezza che il percorso di crescita passa dalla capacità di correggere i difetti emersi e di trasformare i segnali positivi in risultati concreti.