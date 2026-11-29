La Tonno Callipo Vibo Valentia conquista il prestigioso PalaPanini di Modena e vola in testa alla classifica. La formazione femminile di coach Saja si impone con un netto 3-0, centrando la sesta vittoria in sette gare e conquistando momentaneamente il primato solitario, in attesa della sfida odierna tra Padova e Giorgione. Un successo che richiama alla memoria quanto accaduto quasi sei anni fa, il 6 dicembre 2020, quando la Tonno Callipo maschile riuscì a espugnare lo storico tempio della pallavolo italiana con lo stesso risultato. Le giallorosse hanno gestito l’incontro senza particolari difficoltà, fatta eccezione per l’avvio del secondo set, quando sono riuscite a recuperare quattro punti di svantaggio prima di riprendere il controllo delle operazioni. Grande protagonista della serata Irene Botarelli, autrice della sua migliore prestazione stagionale con 19 punti, di cui un muro, confermandosi una presenza costante ed efficace in attacco grazie anche alla regia di Scacchetti. Ottimo il contributo di Pallag e Pomili, rispettivamente con 12 e 11 punti, questi ultimi comprensivi di due muri, oltre a quello delle centrali Civitico, con 7 punti e due ace, e Riparbelli, con 6 punti e ben quattro muri vincenti. Una prestazione corale alla quale ha contribuito l’intero gruppo, comprese le giocatrici chiamate in campo anche soltanto per un turno al servizio.

Tonno Callipo dominante al PalaPanini: la cronaca della partita

Coach Saja conferma il sestetto schierato nella precedente gara di domenica, con Pallag in banda, e la formazione vibonese parte immediatamente forte, portandosi sul 4-0. Modena riesce a reagire e a mantenere l’equilibrio fino all’11-11, prima che le giallorosse prendano il largo. Il tecnico delle padrone di casa, Tamburello, è costretto a utilizzare entrambi i time-out a distanza ravvicinata, sul 13-16 e sul 13-18, ricorrendo anche ad alcuni cambi nel tentativo di invertire l’inerzia del parziale. Sul 14-20, per Vibo entra Felappi al servizio al posto di Pomili, mentre Pallag e Botarelli continuano a trascinare la squadra, firmando rispettivamente i punti del 15-22 e del 16-24. Complice anche qualche errore delle avversarie, la Tonno Callipo chiude il primo set sul 25-16, confermando la propria superiorità nella fase conclusiva del parziale.

Nel secondo set è Modena a partire meglio, portandosi prima sul 4-1 e successivamente sul 7-3, ma Pallag e Botarelli consentono alle calabresi di recuperare lo svantaggio e ristabilire la parità sull’8-8. Le giallorosse ritrovano progressivamente la propria efficacia in attacco e nel muro-difesa, nonostante la resistenza delle emiliane, capaci di restare in partita fino al 13-13. Decisivo, in questa fase, il contributo di Riparbelli, protagonista di due muri consecutivi su Cabassa e di un attacco vincente che valgono il 16-13 per Vibo. Sul 20-16 Tamburello ricorre al secondo time-out e modifica ancora la formazione, sostituendo anche la palleggiatrice tedesca Barner con Balconati. La squadra di Saja mantiene però il controllo del gioco e raggiunge il set-point sul 24-18 grazie a Civitico. Dopo il tentativo di Semprini, che annulla la prima occasione utile, è Botarelli a firmare il definitivo 25-19, portando la Tonno Callipo sul 2-0.

Nel terzo parziale l’equilibrio dura soltanto fino al 3-3, quando Vibo torna a imporre il proprio ritmo alla partita. I time-out chiamati da Modena sul 3-7 e sul 9-16 non producono gli effetti sperati, mentre Pallag e Botarelli continuano a essere determinanti in attacco, realizzando sei punti ciascuna nel corso del set. Sul 17-10 in favore delle giallorosse, Botarelli lascia spazio a Colombo. Nel finale le padrone di casa riescono ad annullare due match-point, approfittando di altrettanti errori delle calabresi, ma a chiudere definitivamente l’incontro è un muro dell’esperta Riparbelli, che consegna alla Tonno Callipo il 3-0 conclusivo. La formazione vibonese termina così il girone di andata in vetta alla classifica e tornerà in campo sabato prossimo, quando inaugurerà il girone di ritorno con la trasferta sul campo di Castellana.

Coach Saja: “La storia è ancora tutta da scrivere, ma l’incipit è di qualità”

Soddisfatto della prestazione delle giallorosse il tecnico Stefano Saja, che al termine dell’incontro ha evidenziato la capacità della squadra di interpretare correttamente la partita, gestendo i tentativi di reazione delle avversarie e valorizzando le proprie soluzioni offensive. “Fin qui tutto bene”, esordisce coach Saja nella consueta analisi del dopo-gara. “Abbiamo affrontato una partita che poteva essere complicata, contro una squadra composta da giovani interessanti, che in questo momento hanno raccolto poco in campionato. Siamo stati bravi ad interpretare il match nel modo giusto per larghi tratti, imponendo il ritmo alla partita e disinnescando i momenti in cui le avversarie hanno provato a rientrare. Ci prendiamo quindi una buona prestazione corale, in cui sapevamo di dover sfruttare maggiormente il gioco dei nostri laterali, vista la grande attenzione che Modena ha tenuto sui nostri centrali in tutti e tre i set disputati. Abbiamo avuto pazienza negli scambi lunghi ed ha pagato. Ci godiamo questo primo posto in coabitazione alla fine del girone d’andata, consapevoli che la storia è ancora tutta da scrivere, ma l’incipit è di qualità”.