Volley, la Futura Santa Teresa torna a vincere: 3-0 al Bronte

La Edilizia Futura Volley Santa Teresa torna alla vittoria e conquista tre punti importanti nel campionato nazionale di Serie B2 femminile. Davanti al pubblico del PalaBucalo, la formazione allenata da Alessandro Prestipino supera con un netto 3-0 la Ciclope Volley Bronte, centrando il secondo successo nelle prime tre giornate del girone L. Una vittoria necessaria dopo la sconfitta sul campo della Braciera JVA Palermo, che permette alle santateresine di salire a quota sei punti e rimanere a contatto con le prime posizioni della classifica. Il risultato, tuttavia, non racconta completamente l’andamento dell’incontro, caratterizzato da diversi errori e da una prestazione non sempre continua delle padrone di casa. Dopo aver conquistato i primi due set con il punteggio di 25-18, la Futura ha rischiato di complicarsi la partita nel terzo parziale, quando dal 24-20 ha consentito alle avversarie di recuperare fino al 24-23, prima di chiudere definitivamente sul 25-23. Un successo pieno, dunque, che restituisce fiducia alla squadra ma lascia anche indicazioni importanti allo staff tecnico in vista dei prossimi impegni.

Due set controllati dalla Futura, poi il brivido nel finale contro Bronte

La partita si apre con una fase di equilibrio nella quale la Ciclope Volley Bronte riesce a mantenere il confronto aperto. Progressivamente, però, la Futura trova maggiore efficacia nei propri fondamentali e costruisce il vantaggio necessario per gestire il primo parziale. Il muro si dimostra una delle armi più efficaci delle santateresine, mentre il servizio alterna punti diretti ed errori. Le padrone di casa prendono il largo e conquistano il primo set per 25-18. La seconda frazione segue un andamento simile, con Bronte che prova a rimanere in partita senza riuscire a trovare la continuità necessaria per recuperare il distacco. La formazione di Prestipino mantiene il controllo del punteggio e chiude ancora sul 25-18, portandosi sul 2-0. Nel terzo set la Futura sembra avviata verso una conclusione senza particolari difficoltà, conservando alcuni punti di margine fino al 24-20. Proprio nel momento decisivo, tuttavia, emergono i problemi di concentrazione già evidenziati nelle precedenti uscite stagionali: Bronte annulla tre match point consecutivi e si riporta sul 24-23, costringendo le padrone di casa a un finale più complicato del previsto. Il punto successivo consegna comunque il 25-23 e la vittoria per 3-0 alla formazione santateresina.

Costa trascina la Futura con 13 punti, decisivo il muro

Dal punto di vista individuale, la migliore realizzatrice della Futura è Giulia Costa, autrice di 13 punti, frutto di nove attacchi vincenti, un ace e tre muri. In doppia cifra anche Alessandra Iacona, che chiude con 10 punti, mentre Loredana Scaccino ne mette a segno otto e Viktoriia Polozhevets sette. Cinque punti ciascuna per Rita Franceschini e Irene Mangano, due per Giada Garufi, entrambi ottenuti direttamente al servizio, e uno per Laura Demestri. Il dato statistico più significativo riguarda il muro, fondamentale nel quale la squadra di Prestipino realizza 11 punti diretti contro uno soltanto delle avversarie. Positivo anche il numero degli ace, undici complessivamente, ma a pesare sul bilancio della prestazione sono soprattutto i 18 errori commessi in battuta. In attacco la Futura mette a segno 29 punti su 94 tentativi, con una percentuale di realizzazione del 31%, mentre la ricezione positiva si attesta al 53% e quella perfetta al 19%. Numeri che confermano la capacità delle santateresine di controllare la partita, ma anche le difficoltà nel mantenere una pressione costante sulle avversarie e nel dare continuità alla propria manovra.

Prestipino: “Tre punti importanti, ma abbiamo fatto anche passi indietro”

Al termine dell’incontro, l’allenatore Alessandro Prestipino ha analizzato la prestazione distinguendo il valore del risultato dalla qualità del gioco espresso dalla sua squadra. “L’obiettivo era tornare alla vittoria dopo Palermo e conquistare tre punti. Ci siamo riusciti, ed era la cosa più importante. Dal punto di vista tecnico-tattico abbiamo fatto quello che dovevamo, gestendo sostanzialmente tutti e tre i set, anche se nel finale del terzo abbiamo rischiato di complicarci la vita”. Il tecnico non ha nascosto le proprie perplessità per una gara nella quale la Futura ha faticato a esprimere con regolarità il proprio gioco, commettendo numerosi errori e dando vita a scambi spesso brevi e frammentati. “Non sono soddisfatto della qualità del gioco. Siamo ancora troppo discontinui e, per certi aspetti, credo che abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla partita di Palermo. Abbiamo commesso tanti errori, soprattutto in battuta, e la gara è stata molto frammentata, con pochi scambi prolungati”. Una valutazione che evidenzia come, nonostante il risultato pieno, il percorso di crescita della formazione santateresina richieda ancora lavoro soprattutto sotto il profilo della continuità e della gestione delle diverse fasi della partita.

Accanto agli aspetti da migliorare, Prestipino ha comunque individuato alcuni segnali positivi, a cominciare dall’efficacia del muro e dalla risposta delle giocatrici entrate dalla panchina. “Il muro ha funzionato meglio e chi è entrato dalla panchina si è fatto trovare pronto. Dobbiamo lavorare tanto sulla continuità e sull’approccio alle partite. I tre punti erano fondamentali e li abbiamo conquistati, ma sappiamo di poter esprimere una pallavolo migliore”. Il successo contro Bronte rappresenta così un passaggio importante per riprendere il cammino dopo la battuta d’arresto di Palermo, senza però cancellare le difficoltà tecniche e di concentrazione emerse nelle prime tre giornate. L’obiettivo dello staff sarà quello di consolidare i progressi mostrati in alcuni fondamentali e ridurre il numero degli errori, evitando che le avversarie possano rientrare in partita nei momenti decisivi. La Futura, che aveva iniziato il campionato con un altro successo per 3-0 contro Teams A2A Volley Catania, ha finora ottenuto entrambe le vittorie stagionali davanti al proprio pubblico, senza concedere set nelle due gare disputate al PalaBucalo.

Garufi: “Una risposta importante, adesso serve continuità”

Tra le protagoniste della vittoria figura anche Giada Garufi, chiamata a dare il proprio contributo a partita in corso e capace di realizzare due ace. La palleggiatrice ha sottolineato l’importanza della reazione della squadra dopo la sconfitta della settimana precedente, evidenziando la determinazione con cui il gruppo ha affrontato l’impegno casalingo. “È stata una bella risposta da parte nostra, soprattutto dopo la sconfitta della settimana scorsa. Siamo scese in campo con la determinazione di portare a casa il risultato e siamo riuscite a farlo”. Garufi ha quindi richiamato l’attenzione sulla necessità di migliorare la continuità durante le partite, evitando soprattutto i cali che hanno rischiato di compromettere il finale del terzo set. “Abbiamo molto margine di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la continuità. Dobbiamo imparare a evitare quelle fasi di calo che permettono alle avversarie di rientrare in partita, come è successo nell’ultimo set”. Un’analisi che coincide con quella dell’allenatore e conferma la consapevolezza del gruppo rispetto al lavoro ancora necessario per raggiungere una maggiore solidità.

La palleggiatrice ha inoltre evidenziato come la squadra si trovi ancora nella fase iniziale della stagione, durante la quale sarà fondamentale trasformare il lavoro settimanale in prestazioni sempre più convincenti. “Siamo ancora all’inizio del campionato ed è normale essere in una fase di crescita. Possiamo migliorare sia individualmente sia come squadra. Stiamo lavorando bene in allenamento e vogliamo continuare a crescere durante la stagione, riducendo gli errori anche dal punto di vista della concentrazione”. La vittoria contro Bronte permette alla Futura di affrontare i prossimi allenamenti con maggiore serenità, ma il gruppo è chiamato a trovare un rendimento più costante per competere con le formazioni che occupano le prime posizioni del girone. Il bilancio delle prime tre giornate, con due vittorie e una sconfitta, rappresenta comunque una base dalla quale ripartire, soprattutto considerando il rendimento casalingo e la capacità della squadra di conquistare punti pieni davanti ai propri tifosi.

Serie B2 femminile, la Futura sale a sei punti: domenica arriva la Metauria Reggio Calabria

La terza giornata del girone L lascia la Edilizia Futura Volley Santa Teresa a quota sei punti, alle spalle delle tre formazioni ancora a punteggio pieno: Melilli Volley, AC2 New Amando Jonica e La Braciera JVA Palermo, tutte a nove. In quarta posizione si trova la Covei Alus Volley, salita a otto punti grazie al successo al tie-break sul campo della RadioXStore Lory Volley Pizzo. Le santateresine condividono quota sei con l’Aura Volley Terrasini, reduce dalla vittoria per 3-0 contro Teams A2A Volley Catania. Il campionato è ancora nelle sue fasi iniziali, ma i primi risultati cominciano a delineare gli equilibri del raggruppamento. Per la Futura il prossimo obiettivo sarà dare continuità ai risultati e migliorare la qualità delle prestazioni, a partire dal nuovo impegno casalingo in programma domenica 8 novembre alle ore 18 al PalaBucalo, contro la Italsoft Biomatrix Metauria Reggio Calabria. Un’altra occasione per confermare il buon rendimento interno, che nelle prime due partite ha prodotto altrettante vittorie per 3-0, e per verificare i progressi della squadra nei fondamentali e nella gestione dei momenti decisivi.

Il tabellino di Edilizia Futura Volley Santa Teresa-Ciclope Volley Bronte

Edilizia Futura Volley Santa Teresa – ASD Ciclope Volley Bronte 3-0. Parziali: 25-18, 25-18, 25-23.

Edilizia Futura Volley Santa Teresa: Costa 13, Iacona 10, Scaccino 8, Polozhevets 7, Franceschini 5, Mangano 5, Garufi 2, Demestri 1, D’Amico 0. Libero: Manservisi. Allenatore Alessandro Prestipino; vice Andrea Alaimo.

ASD Ciclope Volley Bronte: Silvestri 10, Spannimato 7, Maira 4, Lombardo 4, Sottile 1, Gammeri 1, Caruso 1. Allenatore Antonio Castellano; vice Roberta Licata.

Note statistiche: Futura: 11 ace, 18 errori in battuta, 11 muri punto, 29 attacchi vincenti su 94 tentativi (31%), ricezione positiva 53%, perfetta 19%. Ciclope: 1 ace, 7 errori in battuta, 1 muro punto, 25 attacchi vincenti su 97 tentativi (26%), ricezione positiva 36%, perfetta 18%.

Serie B2 femminile, girone L: tutti i risultati della terza giornata

Reale Mutua Volley Palermo – Puliservice Reggio Calabria 3-0 (25-17, 25-14, 25-10);

Italsoft Biomatrix Metauria – AC2 New Amando Jonica 1-3 (13-25, 21-25, 25-21, 19-25);

Melilli Volley – Messina Volley 3-0 (25-23, 25-13, 25-20);

RadioXStore Lory Volley Pizzo – Covei Alus Volley 2-3 (21-25, 25-22, 22-25, 25-22, 9-15);

Aura Volley Terrasini – Teams A2A Volley Catania 3-0 (25-13, 25-16, 25-15);

Edilizia Futura Volley Santa Teresa – Ciclope Volley Bronte 3-0 (25-18, 25-18, 25-23);

Eco Rigen Nuova Città di Gela – La Braciera JVA Palermo 1-3 (27-29, 25-16, 19-25, 18-25).

La classifica del girone L dopo tre giornate

Melilli Volley 9 punti; AC2 New Amando Jonica 9; La Braciera JVA Palermo 9; Covei Alus Volley 8; Edilizia Futura Volley Santa Teresa 6; Aura Volley Terrasini 6; Reale Mutua Volley Palermo 4; RadioXStore Lory Volley Pizzo 3; Eco Rigen Nuova Città di Gela 3; Teams A2A Volley Catania 3; Puliservice Reggio Calabria 2; Italsoft Biomatrix Metauria 1; Messina Volley 0; Ciclope Volley Bronte 0.