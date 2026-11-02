Volley, impresa Akademia Messina a Fasano: rimonta da 0-2 a 3-2 e prima vittoria stagionale

Una rimonta spettacolare, cinque set combattuti e finalmente la gioia della prima vittoria stagionale. La Cosedil F3 Motors Akademia Messina espugna il Palasport Vigna Marina di Fasano, superando l’Olio Pantaleo Volley Fasano per 3-2 nella sesta giornata del campionato di Serie A2 femminile di volley. Una partita iniziata in salita per le siciliane, sotto di due set dopo i primi parziali, ma completamente trasformata dalla reazione delle ragazze allenate da Leonardo Barbieri, capaci di ribaltare il risultato e imporsi al tie-break con i punteggi di 20-25, 21-25, 25-23, 25-23 e 15-13, considerando il risultato dalla prospettiva messinese. Il successo rappresenta un segnale importante per una squadra impegnata in un percorso di crescita dopo un avvio di campionato complicato. Messina conquista due punti preziosi e sale a quota 3 in classifica, ritrovando fiducia in vista dei prossimi impegni. Decisiva la prestazione dell’opposta finlandese Saana Lindgren, MVP dell’incontro con 23 punti, gli stessi realizzati dalla connazionale Piia Korhonen nelle file pugliesi. Fondamentale anche il contributo di Sara Bellia e Payton Henderson, entrambe autrici di 19 punti.

Akademia Messina, avvio difficile contro Fasano: le pugliesi conquistano i primi due set

La formazione messinese comincia la sfida con Guiducci in regia, Henderson e Bellia schiacciatrici, Lindgren opposta, Quero e Pegoraro al centro e Rolando nel ruolo di libero. Fasano risponde con Turco in palleggio, Korhonen opposta, Salinas e Bulovic in banda, Salvatori e Caneva centrali e Vittorio libero. L’inizio della partita sembra sorridere alle ospiti, che trovano subito un buon ritmo e si portano avanti grazie all’efficacia del muro e alla pressione esercitata al servizio. Messina raggiunge l’1-5, ma le padrone di casa reagiscono progressivamente, recuperando terreno fino al pareggio sul 14-14. Da quel momento Fasano aumenta la propria incisività, sfruttando soprattutto le conclusioni di Salinas e Korhonen. Le pugliesi costruiscono un vantaggio importante nella seconda parte del set e chiudono sul 25-20, facendo registrare il 60% di efficacia offensiva contro il 45% delle avversarie. Nel secondo parziale Messina prova a cambiare l’inerzia della partita e riesce anche a portarsi avanti sul 9-10, ma la formazione allenata da Paolo Totero ritrova rapidamente il controllo del gioco. Le difficoltà in ricezione delle siciliane, ferme al 23% di positività, complicano la costruzione offensiva e consentono a Fasano di allungare. Coach Barbieri prova a intervenire con gli ingressi di Colombano e Caruso, mentre Henderson, Bellia e Lindgren cercano di mantenere le ospiti in partita. Messina riesce a recuperare fino al 22-21, ma nel momento decisivo Salinas e Bulovic permettono alle padrone di casa di chiudere anche il secondo set sul 25-21. Sul 2-0 per Fasano, la partita sembra ormai indirizzata, ma le SuperGirls trovano la forza per reagire.

La reazione delle SuperGirls: Messina cambia passo e riapre la partita

Il terzo set segna la svolta dell’incontro. La Cosedil F3 Motors Akademia Messina torna in campo con maggiore determinazione, trovando subito un vantaggio di tre punti e riuscendo a sfruttare meglio le proprie soluzioni offensive. Fasano reagisce e ristabilisce l’equilibrio, dando vita a un confronto serrato nel quale nessuna delle due formazioni riesce a prendere definitivamente il largo. Le pugliesi arrivano a condurre 20-18 grazie a Korhonen, ma Messina non si arrende e recupera lo svantaggio. Nel finale emergono la lucidità e la determinazione delle siciliane. Lindgren, Bellia e Pegoraro contribuiscono alla rimonta, con quest’ultima che firma il punto decisivo del 23-25. La squadra di Barbieri accorcia così le distanze e riapre una gara che sembrava compromessa. Il miglioramento è evidente anche nei numeri: Messina conclude il terzo parziale con il 51% in attacco, contro il 45% di Fasano, e trova tre punti diretti a muro. La crescita delle ospiti prosegue nel quarto set, caratterizzato ancora una volta da grande equilibrio. Fasano prova a mantenere il controllo del confronto e si porta sul 16-14, ma Henderson e Lindgren trascinano Messina verso il recupero. Guiducci trova continuità nella distribuzione del gioco, mentre le attaccanti siciliane diventano sempre più incisive. Un muro di Henderson su Korhonen porta le SuperGirls sul 20-22, prima degli ultimi scambi che consegnano alle messinesi un altro 23-25. Il dato più significativo riguarda il rendimento offensivo: nel quarto parziale Messina raggiunge il 54% in attacco, mentre Fasano scende al 35%. La rimonta è completata sul piano del punteggio e la sfida si decide al tie-break.

Tie-break da batticuore: Lindgren firma il punto della vittoria

Il quinto set si apre nel migliore dei modi per Akademia Messina, che scappa immediatamente sullo 0-3 grazie a Bellia e Lindgren. Fasano risponde con carattere, recuperando lo svantaggio e trovando il sorpasso sul 4-3. Le siciliane tornano avanti con Henderson, Lindgren e Franceschini, entrata al posto di Pegoraro, ma le pugliesi continuano a lottare e riescono nuovamente a ribaltare il punteggio. Sul 10-9 per Fasano, coach Barbieri richiama le proprie giocatrici per un time out. La risposta arriva immediatamente: Henderson trova un punto importante, Bellia contribuisce al nuovo vantaggio e un’invasione delle padrone di casa permette a Messina di conquistare due match point sul 12-14. Salvatori tiene vive le speranze pugliesi, ma è Saana Lindgren a mettere a terra il pallone del definitivo 13-15, facendo esplodere la gioia delle compagne. La Cosedil F3 Motors Akademia Messina conquista così la prima vittoria della stagione al termine di una battaglia durata due ore e trenta minuti. Nel tie-break le siciliane fanno registrare il 52% di efficacia offensiva, contro il 28% delle avversarie, confermando la crescita mostrata durante la partita.

Lindgren MVP, Bellia e Henderson decisive: i numeri della vittoria

La protagonista della sfida è Saana Lindgren, eletta migliore giocatrice dell’incontro grazie a una prestazione da 23 punti, di cui 20 in attacco con il 60% di efficacia e tre muri vincenti. L’opposta finlandese condivide il primato realizzativo con Piia Korhonen, anche lei autrice di 23 punti per Fasano. In casa Messina spiccano inoltre le prestazioni di Sara Bellia e Payton Henderson, entrambe a quota 19 punti, mentre Quero e Pegoraro contribuiscono con nove punti ciascuna.

Per le padrone di casa vanno in doppia cifra anche Candela Sol Salinas con 20 punti, Katarina Bulovic con 19, Chiara Salvatori con 12 e Anna Caneva con 10. Bulovic si distingue al servizio con tre ace, Salvatori realizza quattro muri vincenti e Salinas si mette in evidenza in ricezione, chiudendo con il 66% di positività su 39 palloni ricevuti.

Le statistiche complessive raccontano una partita nella quale Messina ha fatto la differenza soprattutto in attacco e in contrattacco. Le siciliane chiudono con il 50% di efficacia offensiva contro il 45% pugliese e con il 43% in contrattacco rispetto al 34% delle avversarie. Fasano fa invece meglio in ricezione, con il 59% di positività contro il 36% messinese, e prevale sia a muro, con 13 punti diretti contro 11, sia al servizio, con sei ace contro uno.

Coach Barbieri: “è una vittoria che fa bene al morale”

Al termine della gara, l’allenatore della Cosedil F3 Motors Akademia Messina, Leonardo Barbieri, sottolinea il valore della prestazione e i progressi compiuti dalla squadra, capace di reagire alle difficoltà incontrate nei primi due set. “Il nostro è un percorso di crescita e lo stiamo dicendo fin dall’inizio della stagione. Oggi si è visto un ulteriore passo avanti. È una vittoria che fa bene al morale e ci consegna due punti preziosi contro una grande squadra. Fasano ha giocato molto bene, soprattutto nei primi due set, mettendoci in difficoltà con la qualità del servizio e la velocità del gioco. Poi, però, la partita si è allungata e siamo riusciti a emergere. Non è un caso che quattro nostre giocatrici abbiano chiuso in doppia cifra: non ci affidiamo a una o due sole bocche da fuoco, ma distribuiamo il gioco su più soluzioni. Nel lungo periodo questa può essere una caratteristica che ci premia, perché permette anche alle centrali di trovare spazio ed esprimere il loro potenziale”.

Lindgren: “questo MVP appartiene a tutte noi”

Grande soddisfazione anche nelle parole di Saana Lindgren, protagonista del successo e premiata come MVP. L’opposta finlandese evidenzia soprattutto la capacità del gruppo di reagire dopo un avvio difficile e di costruire una vittoria importante per il morale. “Sono molto felice della reazione di tutta la squadra. Questo MVP, in realtà, appartiene a tutte noi, perché siamo state brave a non mollare e a costruire una grande rimonta. Dopo essere andate sotto 2-0, avevamo tanta voglia di ribaltare la partita. Sappiamo di essere una squadra capace di esprimere molto di più rispetto a quanto mostrato nelle prime giornate. Oggi era fondamentale conquistare la vittoria, ma dobbiamo continuare a lavorare per alzare ulteriormente il nostro livello in vista dei prossimi impegni”.

Rolando guarda avanti: “il campionato è ancora molto lungo”

La libero Elena Rolando si sofferma invece sull’inizio di stagione della formazione siciliana e sulle difficoltà affrontate contro avversarie competitive, ribadendo l’importanza di continuare a lavorare senza lasciarsi condizionare dalla classifica. “Il calendario non ci ha favorite, ma non deve essere un alibi. A novembre affronteremo diverse trasferte e non sarà semplice, ma siamo una squadra nuova che ha tutte le carte in regola per fare bene. Siamo giovani e lavoriamo con grande impegno ogni giorno. Lo si è visto anche nell’ultima partita contro Busto: abbiamo perso 3-1, ma la gara si è decisa su pochi palloni e avremmo potuto conquistare un punto anche in quell’occasione. Il campionato è ancora molto lungo ed è presto per guardare la classifica. Bisogna continuare a lavorare e pensare partita dopo partita”.

Akademia Messina, prossima trasferta ad Altamura l’8 novembre

La prima vittoria stagionale consente alla Cosedil F3 Motors Akademia Messina di raggiungere quota 3 punti e di affrontare con maggiore fiducia il prosieguo del campionato. Le siciliane restano nelle zone basse della graduatoria, ma il successo conquistato a Fasano rappresenta un risultato significativo per una formazione che continua a cercare maggiore continuità nel proprio rendimento.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 8 novembre alle ore 17, quando le SuperGirls torneranno in Puglia per affrontare la Panbiscò Leonessa Altamura al Palazzetto Luca Baldassarra. Un’altra trasferta importante per dare seguito ai progressi mostrati a Fasano e provare a conquistare altri punti utili per risalire la classifica.

Il tabellino di Fasano-Akademia Messina

Serie A2 Fineco femminile, sesta giornata: Olio Pantaleo Volley Fasano-Cosedil F3 Motors Akademia Messina 2-3 (25-20, 25-21, 23-25, 23-25, 13-15).

Cosedil F3 Motors Akademia Messina: Gazzola 0, Peroni n.e., Lindgren 23, Quero 9, Bellia 19, Henderson 19, Rolando (L) 0, Pegoraro 9, Caruso 0, Franceschini 1, Colombano 0, Guiducci 1. Allenatore Leonardo Barbieri, vice Fabio Collina.

Olio Pantaleo Volley Fasano: Pozzoni 0, Lavagnino n.e., Salinas 20, Salvatori 12, Turco 3, Bondavalli 0, Da Pos 0, Korhonen 23, Maiorano n.e., Caneva 10, Vittorio (L) 0, Bulovic 19, Favaretto n.e. Allenatore Paolo Totero, vice Pietro Tanzarella.

Arbitri: Alberto Dell’Orso e Alberto Mancuso. Video check: Michele Fumarola. Segnapunti federale: Salvatore Francia.

Impianto: Palasport Vigna Marina, Fasano. Durata dei set: 27, 28, 28, 36 e 18 minuti. Durata complessiva: 2 ore e 30 minuti.

MVP: Saana Lindgren (Cosedil F3 Motors Akademia Messina).