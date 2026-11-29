Il derby dello Stretto si tinge di amaranto. La Puliservice Volley Reggio Calabria conquista una preziosa vittoria per 3-1 contro Messina, ritrovando il successo nella prima gara sotto la guida del nuovo tecnico Andrea Neri. Un risultato importante per la classifica e per il morale del gruppo reggino, che ha mostrato segnali di ripresa dopo un avvio di partita complicato. L’incontro si è disputato al Boccioni, teatro di importanti imprese del club amaranto nella passata stagione, a causa dell’indisponibilità del PalaCalafiore. A partire meglio è stata la formazione messinese, che ha conquistato il primo set, pagando però nel prosieguo dell’incontro l’assenza di una delle sue giocatrici di riferimento, Marcela Nielsen. Le padrone di casa hanno saputo reagire progressivamente, ribaltando il risultato e aggiudicandosi la sfida con i parziali di 20-25, 25-21, 25-17 e 25-22.

A fare la differenza è stata la prestazione del collettivo amaranto, con il prezioso contributo offerto dalla giovane Alessia Neri, partita dalla panchina, e la capacità dell’intero gruppo di sacrificarsi e resistere ai tentativi di allungo delle avversarie. Dopo le difficoltà iniziali, le ragazze di Andrea Neri hanno cambiato il ritmo dell’incontro, conquistando tre punti fondamentali per ritrovare fiducia e dare nuovo slancio al proprio percorso in campionato. Per la formazione reggina, capitanata da Federica Perri, il prossimo appuntamento sarà nuovamente contro una squadra siciliana: sabato 5 dicembre, alle ore 19, la Puliservice sarà impegnata in trasferta sul campo della Teams A2A Volley Catania, con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto nel derby dello Stretto.

Il nuovo tecnico Andrea Neri: “Vittoria nel derby primo passo importante. Ripartiamo dal lavoro e dalle certezze”

Prima uscita, prima vittoria. Andrea Neri, nuovo tecnico della Puliservice Volley, si presenta ai microfoni con il sorriso di chi ha iniziato col piede giusto, ma anche con la lucidità di chi sa che la strada è ancora lunga. Il successo nel derby dello Stretto vale tre punti pesanti e, soprattutto, tanto morale. “Come inizio non c’è davvero male, è un piccolo primo passo molto importante e una vittoria significativa nel derby dello Stretto”, esordisce Neri. “Ovviamente a loro mancava una giocatrice importantissima, però era importante partire col piede giusto. Era importante capire intanto quali erano le piccole difficoltà e cominciare a superarle piano piano, come hanno fatto fondamentalmente in un derby salvezza. E quando lo vinci e conquisti tre punti sai benissimo che le classifiche si muovono molto bene”.

“Si deve ripartire dalle certezze, si deve ripartire dall’ordine, si deve ripartire dal lavoro e da qualche piccola défaillance che abbiamo. Anche perché sappiamo tutti che c’è qualche piccolo gap rispetto alle altre squadre: lavorando e con applicazione si può raggiungere qualcosa”. Uno sguardo anche al contesto del campionato: “È tostissimo, abbastanza visto da qua sotto è ancora più tosto”. Il mondo amaranto? “Anche se io nell’ultimo anno non seguivo molto, seguivo molto da lontano, che la Pallavolo Reggio Calabria sia tornata a un livello bello, importante, che la gente capisca che ci siano altri sport e che sono anche belli da vedere come la pallavolo e come avviene al Palacalafiore riempiendolo con cifre importantissime”.